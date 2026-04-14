Manuel Adorni irá a Diputados el 29 de abril: "Compren pochoclo, va a ser picante"

Lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien defendió al funcionario en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El diputado de La Libertad Avanza defendió a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y apuntó contra la oposición.

En medio de las denuncias y la investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, en las últimas horas se confirmó que el jefe de Gabinete , Manuel Adorni, se presentará ante los diputados en los próximos días.

La confirmación fue dada a conocer por el presidente de la Cámara de Diputados, M artín Menem , quien advirtió: “Compren pochoclo, va a ser picante”.

Menem defendió al jefe de Gabinete frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito , y apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por querer “llevar al Gobierno al barro”.

De esta manera confirmó que Adorni concurrirá al recinto el próximo miércoles 29 de abril, y vaticinó un fuerte cruce del funcionario con la oposición. Allí la buscará interpelarlo por las denuncias judiciales y el manejo de recursos públicos.

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“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó risueñamente el riojano durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al anunciar la presentación del informe de gestión a cargo del ex vocero presidencial.

El diputado de La Libertad Avanza defendió a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y apuntó contra la oposición. "Todo tiene un solo objetivo y está vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro. No hay ninguna propuesta de los otros sectores", indicó.

Además, sostuvo que del otro lado del recinto “no hay ninguna propuesta de los otros sectores”, y reforzó la línea discursiva del oficialismo frente a las críticas que recibe la administración nacional.

La sesión del 29 de abril asoma como uno de los momentos parlamentarios más tensos del mes, con la expectativa puesta en el cruce entre Adorni y

Las dos mujeres que le prestaron plata a Adorni confirmaron que les debe u$s70.000

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes por la mañana prestaron declaración ante la justicia, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las dos mujeres que financiaron la compra de uno de sus inmuebles.

Entre las declaraciones que hicieron en Comodoro Py, ambas ratificaron la existencia de una deuda pendiente por 70 mil dólares vinculada a la operación del departamento ubicado sobre avenida Asamblea, en el barrio de Caballito.

adorni comodoro py dinero Molina y Cancio fueron puestas por Adorni como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la Avenida Asamblea.

Se conoció que madre e hija -ambas policías -confirmaron ante la fiscalía que otorgaron un financiamiento privado por 100 mil dólares y que, hasta el momento, resta cancelar una parte significativa del monto acordado.

La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por las acreedoras.

Ambas policías, explicaron que el monto total prestado en 2024, fue llevado para Adorni a la escribanía de Adriana Nechevenko en efectivo. Además, señalaron que por trámites comunes conocían a la escribana, pero no al jefe de Gabinete -salvo por su rol en el Gobierno- y que ella fue quien las contactó.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Al principio, el funcionario del gobierno libertario pagó cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024. Actualmente el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

En su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, las mujeres indicaron que el dinero provino de una herencia obtenida a través de juicios sucesorios.