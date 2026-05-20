Aprobaron la Ley Hojarasca y la de recorte de subsidio al gas por "zona fría"

El oficialismo consiguió los votos de 129 legisladores. También otorgó media sanción a la Ley de Subsidios Energéticos con 132 votos afirmativos.

La Ley Hojarasca es una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

En una sesión clave en Diputados , La Libertad Avanza logró quórum este miércoles y bloqueó el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además aprobaron la media sanción para limitar los subsidios por Zona Fría , para la Ley Hojarasca.

Tras más de 11 horas de sesión, los legisladores aprobaron la normativa para recortar el sistema de subsidios al consumo de gas. Esta i niciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

El oficialismo logró quórum en Diputados, con 129 legisladores, y bloqueó el intento opositor de interpelar al funcionario. y asimismo consiguió habilitar el debate en la Cámara Baja.

Los bloques opositores buscaban que Adorni diera explicaciones sobre su patrimonio. Ahora existen dos alternativas: esperar a que termine el primer debate, que duraría unas diez horas, y luego intentar reunir el piso de 129 diputados para abrir otra sesión, o directamente postergar la convocatoria para otro día.

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Diputados aprobó la Ley Hojarasca: qué implica esta media sanción

Pasadas las 14.30 horas, Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca que deroga 70 normas “obsoletas”. Con el apoyo de los aliados, LLA avanza con su agenda parlamentaria.

El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.

La Ley Hojarasca es una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

El proyecto promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

También se aprobó el nuevo régimen de subsidios al gas por Zona Fría

La iniciativa del oficialismo apuntó a restringir la cantidad de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, y excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Esa fue una reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

Qué pasará con los subsidios energéticos

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

A su vez, el proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria.

Últimos días para inscribirse a los subsidios de luz y gas: Cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

La iniciativa oficial modifica el sistema de subsidios al gas ampliado en 2021, durante el gobierno anterior, que incorporó beneficios para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Según el Gobierno, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al incorporar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que elevó significativamente la cantidad de beneficiarios y el costo fiscal.