Fin de semana largo en Neuquén: cuál es el estado de las rutas y los pasos internacionales

En el comienzo del sábado, Vialidad Nacional emitió una alerta para quienes viajen por todo el territorio neuquino.

El estado de las rutas y los pasos internacionales.

Comenzó un nuevo fin de semana largo en la provincia de Neuquén y Vialidad Nacional informó el estado de las rutas y los pasos fronterizos para aquellos que deseen viajar o circular por el territorio.

De acuerdo a los primeros informes, la región se encuentra bajo condiciones climáticas complejas, con presencia de nieve, hielo y bancos de niebla en distintos sectores.

En este contexto, desde el organismo informaron que todas las rutas nacionales se encuentran transitables con precaución . Sin embargo, solicitaron extremar los cuidados al volante y portar cadenas.

La situación más complicada se registró en el Paso Internacional Pino Hachado, que este sábado por la mañana permaneció cerrado debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.

rutas con nieve

Pino Hachado

Según el último reporte oficial emitido a las 8:10, el paso fronterizo que conecta Neuquén con Chile se encuentra intransitable.

Las autoridades indicaron que la calzada presenta acumulación de nieve y hielo. Además, advirtieron por la presencia de animales sueltos en la zona. También se reportó riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48.

Más tarde, en el reporte de las 10.20, se confirmó la habilitación del sector.

Paso Cardenal Samore El paso Cardenal Samoré.

Cardenal Samoré está habilitado

Por otra parte, el Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado para todo tipo de vehículos.

No obstante, las autoridades remarcaron que la circulación debe realizarse con extrema precaución debido a la presencia de calzada húmeda, bajas temperaturas y posibles sectores con formación de hielo.

Además, recordaron que es obligatoria la portación de cadenas y recomendaron mantener distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal de Vialidad Nacional que trabaja en el lugar.

nieve

Nieve y niebla en varios sectores de las rutas neuquinas

El parte de transitabilidad emitido este sábado también alertó sobre visibilidad reducida por bancos de niebla y neblina en distintos puntos de la provincia.

Los sectores afectados son:

Ruta Nacional 22: Arroyito, Cutral Co y Zapala.

Ruta Nacional 40 Sur: tramos de Siete Lagos.

Ruta Nacional 40 Norte: Las Lajas, Zapala y Catan Lil.

Además, se registraron nevadas en la Ruta Nacional 40 Norte, particularmente en los sectores de Naunauco, Chorriaca, Bajada del Agrio, Chacayco, Auquinco y Pampa Tril.

En paralelo, equipos y maquinaria de Vialidad Nacional trabajan desde la madrugada en el corredor que une Las Lajas, Chos Malal y Barrancas, donde se realizan tareas de despeje de nieve y distribución de sal sobre la calzada.

Paso Pino Hachado

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