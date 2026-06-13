Llegó la nieve a la Cordillera: así amaneció Villa Pehuenia en una de las mañanas más frías del año

La localidad neuquina despertó cubierta de blanco y con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

El sábado amaneció con una hermosa posta en la cordillera.

En la previa al próximo invierno, la nieve volvió a convertirse en protagonista en la cordillera neuquin a . Este sábado, la localidad de V illa Pehuenia amaneció completamente vestida de blanco , con sus calles, techos y paisajes cubiertos por un manto que regaló algunas de las postales más impactantes del inicio de la temporada invernal.

Sin embargo, detrás de la belleza del paisaje también se esconde un intenso frío. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante la madrugada la temperatura descendió hasta los -10 °C , una de las marcas más bajas registradas en la provincia durante este fin de semana largo.

La jornada transcurrirá con cielo cubierto, vientos leves del noreste y una máxima que apenas alcanzará los 2 °C , manteniendo condiciones plenamente invernales en toda la región.

Las nevadas de las últimas horas transformaron la villa turística ubicada a orillas de los lagos Aluminé y Moquehue en una verdadera postal de invierno.

video gentileza capturando neuquen Gentileza: Capturando Neuquén.

Los bosques de araucarias cubiertos de nieve, las montañas blancas y las bajas temperaturas anticipan una temporada que promete atraer a visitantes de distintos puntos del país en busca de naturaleza, nieve y actividades al aire libre.

A pesar de la belleza del paisaje, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo en rutas y caminos de montaña.

Alerta naranja por nevadas intensas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por nevadas para gran parte de la cordillera neuquina.

Según el organismo, se esperan nevadas intensas y persistentes con acumulaciones estimadas entre 40 y 60 centímetros de nieve, aunque en sectores de alta montaña esos valores podrían ser incluso superiores.

El fenómeno estará acompañado por fuertes vientos del oeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Estas condiciones podrían provocar episodios de viento blanco, reducción significativa de la visibilidad y complicaciones para la circulación en rutas cordilleranas.

Además, en zonas más bajas no se descarta la combinación de lluvia y nieve, generando calzadas resbaladizas y condiciones peligrosas para conducir.

video gentileza nieve

En tanto, la AIC anticipó que el domingo se presentará con mejores condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche.

No obstante, el frío seguirá siendo protagonista. Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse cerca de los -10 °C, manteniendo el escenario invernal que domina por estas horas a toda la cordillera neuquina.