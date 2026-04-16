La AFA implementó una sanción polémica para una gambeta controversial: la dura crítica de una figura local

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje del fútbol lanzó un comunicado confirmando cuál es la gambeta que será sancionada y detalló qué podrán hacer los árbitros en ese caso. El comunicado completo.

Con el paso del tiempo los entes reguladores en el mundo del fútbol siguen tomando distintas definiciones que cambian al deporte, lo hacen aún más minucioso como cuando se implementó el VAR y generan un fuerte debate donde se pone en juego si es correcto o no el cambio. En las últimas horas la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje del fútbol argentino anunció que sancionará en caso de hacer una gambeta controversial.

Pararse arriba de la pelota durante un partido suele tomarse como una provocación por parte de los jugadores rivales y genera un grado de enojo que puede decantar en duros enfrentamientos, aunque también muchos destacan la acción como un acto de coraje para darle un tinte de espectáculo a un deporte que endurece sus medidas. A través de un comunicado, y luego de que una jugada de ese estilo desate un escándalo en el partido entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe, se dio a conocer que la AFA implementó sanciones en caso de que un jugador se pare arriba de la pelota.

"Esto se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego, esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional", dice en los primeros párrafos el comunicado.

Comunicado árbitros pararse pelota

Luego, suma: "Esta acción, además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos". Acto seguido detalla la medida: "Por lo tanto, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego, tal como se estipula en el reglamento. Regla VII: Faltas y conducta incorrecta. Medidas disciplinarias. Amonestaciones por conductas antideportivas. Existen diferentes circunstancias en las que un jugador debe ser amonestado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva, entre ellas: mostrar falta de respeto al espíritu del fútbol".

Qué sanciones pueden surgir por esta acción

"Al identificar una conducta antideportiva tal, la sancionen con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, que se ejecutará en el lugar de la infracción, y amonesten al infractor con tarjeta amarilla", reza el comunicado firmado por la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje.

Toto Salvio, enojado con la medida

Esta decisión que en el fútbol ha sido un punto donde los fanáticos del fútbol expresaron distintas posturas contrapuestas, aunque el rechazo pareciera haber primado. Incluso algunos jugadores como Salvio hicieron saber públicamente su desacuerdo con la medida tomada.

"Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival", escribió jugador en los comentarios de un posteo que realizó sobre el tema el diario Olé.