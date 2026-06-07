Alexander Zverev le ganó a Flavio Cobelli y es el nuevo campeón de Roland Garros

Alexander Zverev escribió una de las páginas más importantes de su carrera al consagrarse campeón de Roland Garros 2026 y conquistar, por fin, el primer título de Grand Slam de su trayectoria. El alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final vibrante disputada en la Philippe Chatrier de París.

Después de perder tres definiciones anteriores en torneos grandes y cargar durante años con la etiqueta de mejor jugador sin un major, el tenista de Hamburgo logró romper la maldición en el escenario donde también había sufrido uno de los golpes más duros de su carrera. La final tuvo todos los condimentos de una gran definición: el teutón dominó con claridad el primer set y se lo llevó por un contundente 6-1, aprovechando los nervios iniciales de su rival.

Sin embargo, Cobolli reaccionó en el segundo parcial, elevó su nivel y consiguió igualar el encuentro al imponerse por 6-4. Lejos de derrumbarse, el germano recuperó el control en el tercer set, donde logró el quiebre decisivo en el momento justo para ponerse nuevamente en ventaja y quedar a una manga de la gloria .

Cuando parecía que el desenlace estaba cerca, el italiano volvió a demostrar por qué había sido una de las grandes revelaciones del torneo. El italiano luchó cada punto, quebró en momentos clave y llevó el cuarto parcial a un tie break cargado de tensión. Allí mostró una enorme fortaleza mental para imponerse 7-5 y estirar la definición a un quinto set. Por un instante, el fantasma de las finales perdidas volvió a sobrevolar sobre Zverev, que ya había visto escaparse oportunidades similares en el pasado.

Pero esta vez la historia fue diferente. En el parcial decisivo, el alemán sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía. Consiguió un quiebre inmediato, tomó confianza y comenzó a marcar diferencias cada vez más amplias ante un Cobolli que acusó el desgaste físico de una batalla de más de cuatro horas. Zverev encadenó puntos de gran calidad, volvió a romper el servicio de su rival y cerró el set por 6-1 para desatar una celebración largamente esperada.

El título tuvo un valor especial por todo lo que representa para el tenista alemán. Roland Garros había sido escenario de uno de los momentos más dolorosos de su carrera cuando, en las semifinales de 2022 frente a Rafael Nadal, sufrió una grave lesión de tobillo que lo obligó a abandonar entre lágrimas. Aquella imagen recorrió el mundo y dejó la sensación de que París se había convertido en una cuenta pendiente. Cuatro años después regresó al mismo lugar para completar una historia de revancha y superación.

Zverev, el primer alemán en ganar un Grand Slam desde Boris Becker

La conquista también tuvo una enorme relevancia histórica para el tenis alemán. Zverev se convirtió en el primer campeón masculino de Roland Garros de su país en la Era Abierta y en el primer alemán en ganar un Grand Slam desde que Boris Becker conquistó el Abierto de Australia en 1996. Una espera de más de 30 años que finalmente llegó a su fin gracias al talento y la perseverancia del actual número tres del mundo.

El camino hacia el título también estuvo marcado por un contexto particular. Carlos Alcaraz, campeón defensor, no pudo disputar el torneo por lesión; mientras que el número uno del mundo, Jannik Sinner, fue eliminado sorpresivamente en la segunda ronda por el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sin los dos grandes favoritos del circuito, Zverev asumió la presión de ser uno de los máximos candidatos y respondió con autoridad a lo largo de las dos semanas de competencia.

Más allá de lo deportivo, la victoria tuvo un fuerte componente humano. Hace algunos años, Zverev reveló públicamente que convive con diabetes tipo 1, una condición que requiere controles permanentes y cuidados especiales. Lejos de transformarse en un límite, la enfermedad se convirtió en una motivación adicional para alcanzar la cima. Con la Copa de los Mosqueteros entre sus manos y las lágrimas corriendo por su rostro, el alemán cerró bocas y ya cuenta con un Grand Slam.