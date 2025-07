Las fuertes frases de Zverev que despiertan preocupación sobre su salud mental

Tras la sorpresiva caída ante el francés Arthur Rinderknech, que representó una nueva decepción en un torneo de Grand Slam, Zverev confesó que “a veces me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental , lo llevo sintiendo desde después del Abierto de Australia”.

Sin embargo, aclaró que “estoy intentando encontrar maneras de salir de este atrolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”.