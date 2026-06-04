La increíble historia de la jugadora que llegó a la final de Roland Garros desde la qualy.

La polaca Maja Chwalinska , número 114 del ranking mundial, continúa haciendo historia en Roland Garros . Este jueves derrotó a la rusa Diana Shnaider (23ª), que venía de sacar a la número 1 Aryna Sabalenka , por 7-6 (4) y 6-4 para meterse en la definición del Grand Slam parisino.

La victoria, conseguida en 2h10m en el Court Philippe Chatrier, la transformó en una de las grandes sorpresas de los últimos años en el circuito femenino. Es que Chwalinska llegó a París obligada a disputar la clasificación y ya acumula nueve triunfos consecutivos: tres en la qualy y seis en el cuadro principal. A sus 24 años, la polaca se convirtió en apenas la segunda tenista de la Era Abierta en alcanzar una final de Grand Slam después de haber superado las rondas previas de clasificación. La única que había logrado algo similar fue la británica Emma Raducanu, quien no sólo llegó a la final del US Open 2021 desde la qualy, sino que terminó levantando el trofeo.

Con un tenis basado en la variedad, los cambios de ritmo, los efectos y una enorme capacidad defensiva, Chwalinska fue desarmando a sus rivales ronda tras ronda hasta firmar una actuación memorable ante Shnaider. Tras concretar el match point, cayó sobre el polvo de ladrillo sin poder creer lo que acababa de conseguir. "Es como un sueño. No sé qué está pasando", alcanzó a decir todavía emocionada después del encuentro.

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Chwalinska intentará el sábado completar una de las mayores hazañas de la historia reciente del tenis. Del otro lado de la red estará la rusa Mirra Andreeva (8a), una las grandes figuras jóvenes del circuito, que en la primera semifinal venció con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3. La final inédita del sábado enfrentará a dos historias muy diferentes: la adolescente llamada a dominar el tenis mundial contra una jugadora que llegó desde la clasificación y que ya escribió una página imborrable en Roland Garros. Sea quien fuere la ganadora, al levantar su primera copa de Grand Slam, habrá hecho historia.

La impactante declaración de Sabalenka tras quedar eliminada en el Roland Garros

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking mundial de la WTA) perdió un insólito e increíble partido ante Diana Shnaider (23°), en el que lideraba 6-3 y 5-3 y en el que cedió 10 games de manera consecutivos y terminó 3-6, 7-5 y 6-0, en los cuartos de final de Roland Garros 2026. Esto significará, al menos, un año más en el que la bielorrusa no podrá conquistar el trofeo en París.

Luego de lo que fue su dura eliminación, la cuatro veces campeona de Grand Slam pasó por la conferencia de prensa y dejó fuertes declaraciones al respecto en los que puso en duda su futuro en el deporte: "Sin pensamientos, sin emociones. Quiero dejar el tenis ahora mismo. Ya veremos en unos días. Espero poder volver a la senda mentalmente".

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Luego, agregó: "Tengo que dar un paso atrás y entender. Estoy tan cansada de perder algunos partidos no de la mejor manera porque estaba demasiado emocional. Tengo que pensar abiertamente qué está pasando en mi cabeza en esos momentos. Tengo que descubrir qué no está funcionando a veces en esos momentos".

Las próximas semanas serán fundamentales para Sabalenka, quien perderá 910 puntos en el ranking por no defender los puntos hechos en 2025, cuando fue finalista. En Wimbledon, la bielorrusa tendrá que defender las semifinales alcanzadas en la temporada anterior. 947 unidades separan a Aryna de su máxima perseguidora, Elena Rybakina (2°).