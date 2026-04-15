Maracanazo: Independiente Rivadavia hizo historia en Brasil ante Fluminense

El equipo mendocino remontó el partido tras comenzar 1 a 0 abajo y se sumó a la lista de equipos argentinos que ganaron en uno de los estadios más míticos.

Independiente Rivadavia de Mendoza remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense de Brasil , en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.

En el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el mediocampista Guilherme Arana abrió el marcador a los 10 minutos de juego mientras que el delantero Fabrizio Sartori lo empató a los 37. Ya en el complemento, a los 6 minutos, el paraguayo Alex Arce selló el triunfo de la Lepra.

Tras un saque de arco del arquero Nicolás Bolcato, la pelota cayó en el área donde el arquero Fabio despejó en corto de cabeza, dejándosela servida al mediocampista Matías Fernández que intentó rematar pero se topó con el cuerpo del experimentado arquero. En el rebote, la pelota le quedó al colombiano Sebastián Villa que intentó eludir a Fabio pero este le cometió falta, con la mala fortuna de que se la dejó suelta a Arce que le dio de primera y puso el 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044592062771671322&partner=&hide_thread=false ¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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El 1 a 1 había llegado en un tiro libre desde la derecha, la pelota cayó en el segundo palo donde la defensa brasileña despejó la pelota hacía el medio. Allí,el uruguayo Leonard Costa asistió de cabeza a Sartori que cabeceó cruzado al ángulo izquierdo del arquero Fabioy empató el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044583949142204678&partner=&hide_thread=false ¡¡LA LEPRA MENDOCINA NO SE ACHICA!! SARTORI CABECEÓ Y MARCÓ EL 1-1 ENTRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y FLUMINENSE. HISTÓRICO.



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Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los únicos argentinos en ganar en el estadio Maracaná. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.

En la próxima fecha de esta Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela, el jueves 30 a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. En lo que al Torneo Apertura respecta, la ´Lepra´ visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, el equipo de Luis Zubeldia se mantiene en el tercer puesto del Grupo C con tan solo un punto, producto del empate en la primera jornada en Venezuela. En la próxima fecha, el Fluminense visitará a Bolivar de Bolivia, el jueves 30 a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Otro "Maracanazo" argentino en cinco años

Entre la selección y tres equipos nacionales, el fútbol argentino logró victorias importantes en el mítico estadio brasileño. El primero de esta serie fue en la final de la Copa América 2021, cuando la Scaloneta se consagró campeona ante su par de Brasil con el gol de Ángel Di María. Fue el comienzo de una era de festejos para el combinado nacional, que no ganaba títulos desde 1993.

Ya en 2025, Central Córdoba derrotó a Flamengo por fase de grupos de Libertadores, en el éxito deportivo de mayor impacto histórico de Santiago del Estero.

Luego llegaría la eliminación de Lanús a Fluminense, con el 1 a 1 tras ganarle en La Fortaleza.

El Grana volvió a hacerlo en febrero de este 2026 con la victoria en tiempo suplementario por 3 a 2 sobre Flamengo en la Recopa Sudamericana.

Finalmente, Independiente Rivadavia disputar su primer partido fuera del país y en Brasil. Empezó perdiendo y lo dio vuelta para un 2 a 1 que también es histórico para Mendoza.