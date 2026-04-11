Sorpresa total: quién es el primer equipo clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura

El gran presente de Independiente Rivadavia sumó un nuevo capítulo este fin de semana, tras una victoria clave ante Argentinos Juniors que lo convirtió en el primer clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura . El equipo mendocino se impuso 3-1 en casa y ratificó su condición de líder absoluto en su zona, en una temporada que ya lo tiene como protagonista en todos los frentes.

Con goles de Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca y Alejo Osella , la Lepra construyó un triunfo sólido desde el arranque. El desarrollo del partido estuvo marcado por la contundencia del local y también por la expulsión temprana de Hernán López Muñoz en el conjunto visitante, una situación que condicionó el trámite y le permitió al elenco cuyano manejar los tiempos con mayor comodidad.

El propio registro del encuentro reflejó el dominio del local a lo largo de los 90 minutos. Más allá del descuento del Bicho, que se produjo de la mano de Sebastián Prieto justo antes del descanso, el resultado nunca corrió riesgo y los líderes de la zona B mostraron solidez tanto en ataque como en defensa.

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La victoria le permitió alcanzar los 29 puntos y sacarle seis de ventaja a River, que aún debe un partido -disputará mañana el clásico frente a Racing-. La contundente diferencia no solo evidencia la regularidad del cuadro comandado por Marcelo Berti, sino que también lo posiciona como uno de los principales candidatos al título en esta edición del torneo. Por lo pronto, mantuvo la misma base que le permitió sumar su primer título el año pasado y cuenta con Sebastián Villa, un futbolista diferencial que descolla en cada actuación.

El extraordinario presente de la Lepra, que arrancó bien en la Copa Libertadores

El presente de Independiente Rivadavia se potencia aún más si se tiene en cuenta su recorrido reciente. El equipo viene de consagrarse campeón de la Copa Argentina, batiendo a tres grandes; y tuvo un estreno ideal en la Copa Libertadores, donde superó 1-0 a Bolívar. El envión internacional parece haber fortalecido a un plantel que hoy muestra confianza y ambición: al cabo de 13 compromisos en el certamen doméstico, sumó diez victorias y tan solo dos derrotas. Mientras el resto se juega su chance, la Lepra espera tranquila en la cima.