Cuál es el único país que se mantiene invicto tras la primera fecha de Libertadores y Sudamericana

Esta semana arrancaron las fases de grupo de las Copas Libertadores y Sudamericana . La primera jornada en ambas competencias continentales dejó un curioso e inesperado dato estadístico, dado a que el único país 'invicto' en la primera semana de competencia fue el, según los números, más débil: Venezuela .

Según la IFFHS, la Primera División venezolana es la peor de las diez ligas que integran la Conmebol y cuenta con dos equipos en la Copa Libertadores y otros tres en la Copa Sudamericana. Sin embargo, y pese a enfrentar a rivales de peso como lo son los equipos brasileños, ninguno perdió.

Deportivo La Guaira fue el primero en jugar y rescató un empate sin goles como local ante el Fluminense de Luis Zubeldía en el máximo certamen continental, mientras que Universidad Central logró un triunfazo por 3-1 ante Libertad de Paraguay.

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En la Sudamericana, Academia Puerto Cabello dio otra de las sorpresas al imponerse por 2-1 ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, al igual que Carabobo, que le ganó 1-0 como local a Bragantino y lidera en el grupo de River, que empató 1-1 con Blooming en Bolivia. Por último, en la zona de Racing, que debutó venciendo 3-1 a Independiente Petrolero en Bolivia, Caracas fue el que se llevó un inesperado punto de Río de Janeiro al igualar 1-1 con Botafogo en el Nilton Santos.

Cómo le fue a los distintos países en la primera semana de copas

Argentina: 3 G - 7 E - 2 P

Bolivia: 0 G - 1 E - 3 P

Brasil: 5 G - 4 E - 4 P

Chile: 1 G - 2 E - 2 P

Colombia: 0 G - 5 E - 1 P

Ecuador: 2 G - 2 E - 1 P

Paraguay: 1 G - 1 E - 2 P

Perú: 1 G - 3 E - 1 P

Uruguay: 1 G - 3 E - 1 P

Venezuela: 3 G - 2 E - 0 P

Piedras, vidrios rotos y heridos: los hinchas de Boca fueron agredidos en Chile

Miembros de la barra brava de Colo Colo de Chile atacaron un micro en el que se transportaban hinchas de Boca que volvían a la Argentina. La violenta escena se vivió luego del triunfo “Xeneize” como visitante ante la Universidad Católica, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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El micro en el que se transportaban fue atacado en cuatro ocasiones durante el tramo que realizó en la ruta y se reportaron personas heridas, aunque aún no trascendió el número de afectados. La unidad finalmente pudo continuar su viaje hacia Mendoza. La principal hipótesis es que el ataque sea un tipo de represalia por la agresión que recibieron hinchas del Colo Colo en el 2023, cuando sufrieron una situación similar después de querer colgar una bandera de su club frente al estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

En las imágenes que se filtraron luego de este nuevo hecho de violencia que involucra a un equipo chileno, se pueden observar varios vidrios del micro rotos e incluso piedras clavadas en el frente del mismo.