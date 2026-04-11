Racing recibe a River en el Cilindro de Avellaneda: hora, formaciones y TV

La Academia y el Millonario se enfrentan en un duelo clave por las primeras posiciones de la zona B del Torneo Apertura.

Racing recibirá este domingo a River , por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.

El encuentro, que está programado para las 20 , se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante.

En dicho encuentro, la “Academia” jugó en un desastroso nivel y sufrió en varios tramos del partido, pero finalmente aprovechó la buena efectividad que tuvo y se llevó los tres puntos tras imponerse 3-1.

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En lo que respecta al Torneo Apertura, Racing marcha sexto en la Zona B después de caer en la última fecha en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones. River, por su parte, igualó 1-1 con Blooming de Bolivia, como visitante, en su debut en la Copa Sudamericana.

Este fue el primer partido que no ganó con Eduardo Coudet como director técnico, ya que bajo el mando del “Chacho” habían sumado de a tres en las cuatro presentaciones previas.

En este Torneo Apertura, el “Millonario" marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 26.

El último enfrentamiento entre Racing y River también fue en el “Cilindro de Avellaneda”, por los octavos de final del Torneo Apertura, y terminó con un agónico triunfo 3-2 para la “Academia”.

Las probables formaciones de Racing y River

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Torneo Apertura

Zona B - fecha 14

Racing - River

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

El apretado calendario de River

River tendrá unas intensas semanas por delante con una gran cantidad de partidos, que serán claves para definir el balance en el primer semestre del 2026.

La seguidilla de partidos del “Millonario”, que comenzó este miércoles con el enfrentamiento con Blooming, continuará el domingo, con una complicada visita al “Cilindro de Avellaneda" para enfrentar a Racing por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura.

Tres días después disputará su segundo partido del año en la Copa Sudamericana, en un enfrentamiento ante Carabobo de Venezuela en el Monumental en el que su director técnico, Eduardo “Chacho” Coudet, incluso podría probar con un equipo alternativo.

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Esta decisión podría ser aún más lógica si se tiene en cuenta que solo cuatro días después, el domingo 19, recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Luego de dicho enfrentamiento, a River se le descomprimirá un poco la agenda ya que tendrá seis días de descanso antes de recibir a Aldosivi de Mar del Plata y otros cinco para visitar a Bragantino de Brasil en la Copa Sudamericana.

Finalmente, el “Millonario” tiene programado enfrentarse el 2 de mayo con Atlético Tucumán, para finalmente visitar cinco días después a Carabobo en la Sudamericana.

El calendario de River podría volverse incluso más apretado en caso de que clasifique a los playoffs del Torneo Apertura, algo que ya tiene prácticamente asegurado debido a que marcha segundo en la Zona B con 23 puntos.