¿Marcelo Gallardo vuelve a dirigir?: el partido que fue a ver

El ex entrenador de River fue visto en las tribunas junto a su representante, durante un partido entre dos equipos de España.

El director técnico Marcelo Gallardo , que actualmente se encuentra sin club luego de su salida de River, sorprendió al reaparecer en público durante un partido de LaLiga de España .

El “Muñeco” fue enfocado por las cámaras de televisión durante el partido en el que la Real Sociedad recibió al Alavés , por la trigésimo primera fecha del campeonato español, y que terminó en empate 3-3.

La última experiencia de Gallardo como director técnico fue en River, donde no tuvo un buen segundo ciclo y terminó dejando el cargo a finales de febrero luego de poco más de un año y medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042946815977222245&partner=&hide_thread=false ¡PIEDRA LIBRE PARA EL MUÑE! Marcelo Gallardo dice presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad - Alavés.



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Esta segunda etapa del “Muñeco” fue totalmente distinta a la primera que tuvo entre 2014 y 2022, en la que hizo historia en River al ganar la impresionante cantidad de 14 títulos, siete locales y siete internacionales. Entre ellos se destacan las Copas Libertadores de 2015 y 2018, esta última con la recordada final ante Boca en Madrid, uno de los hitos más importantes en la historia del club de Núñez.

Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y de Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024. En el mencionado club árabe, Gallardo terminó dejando el cargo en medio de una muy mala relación con el delantero francés Karim Benzema.

¿Qué hacía Marcelo Gallardo en España?

Su presencia en San Sebastián no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusión en Argentina, donde cada movimiento suyo sigue siendo observado con atención desde que dejó River. Apenas transcurrían poco más de diez minutos del encuentro cuando la transmisión oficial mostró al ex entrenador millonario en uno de los palcos o sectores de la tribuna del estadio Anoeta, acompañado por el representante Hernán Berman.

La imagen del “Muñeco” mirando el partido despertó especulaciones inmediatas sobre una posible visita con fines profesionales. Sin embargo, desde su entorno se encargaron de bajar rápidamente cualquier versión relacionada con negociaciones en Europa. Según trascendió, Gallardo viajó simplemente para ver fútbol y aprovechar unos días en el continente, sin reuniones pautadas ni avances concretos con ninguna institución.

De hecho, la idea de Gallardo sería aprovechar este viaje para seguir recorriendo canchas y centros de entrenamiento en Europa. También tendría previsto asistir a otros compromisos importantes del calendario internacional, entre ellos cruces por los cuartos de final de la Champions League.

monumental gallardo La fuerte ovación del Monumental para Marcelo Gallardo.

La reaparición pública de Gallardo cobra todavía más relevancia porque, desde su salida de River, eligió un perfil bajo. Tras su despedida, evitó hacer declaraciones públicas, no se mostró demasiado en eventos masivos y decidió priorizar el tiempo con su familia y su círculo íntimo. Hasta esta aparición en España, las pocas veces que se lo había visto habían sido en situaciones informales: en un partido de su hijo Benjamín y en una salida a un restaurante porteño, donde accedió a fotografiarse con empleados del lugar.

En este contexto, su presencia en un estadio europeo volvió a instalar la discusión sobre cuál será su próximo paso. En las últimas semanas había sido relacionado con distintas posibilidades, incluso con equipos de Brasil, pero por ahora la postura del entrenador parece ser clara: tomarse un tiempo para descansar, reflexionar y recién después analizar seriamente qué proyecto lo seduce para volver al trabajo.