El altísimo precio que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa

El delantero colombiano fue uno de los mejores del año en el fútbol argentino y es pretendido por varios clubes.

Sebastián Villa cuando volvió a La Bombonera, algo que parece lejos de repetirse con la camiseta de Boca.

Con una sorprendente temporada en su espalda, Independiente Rivadavia de Mendoza tasó en 12 millones de dólares al extremo izquierdo colombiano Sebastián Villa. De esta forma, el presidente de la “Lepra”, Daniel Vila , aseguró dos cuestiones muy importantes para la institución: la continuidad del futbolista, y ante una posible venta, un fuerte valor mínimo de compra que podría variar para arriba en la negociación con otro club.

Por otra parte, cabe destacar que el campeón de la última edición de la Copa Argentina posee el 100% de la ficha de su estrella. De esta forma, se garantizó una importante entrada de dinero con una probable venta a futuro del jugador.

A pesar del importante freno que sufrió por la causa judicial, en la última campaña, el colombiano jugó 33 encuentros, sumó 6 goles y repartió 13 asistencias. Además, se convirtió en el factor determinante en la eliminación de River de la Copa Argentina, porque pateó el último penal que le dio el triunfo a su equipo.

En este contexto, la decisión de fijar una cifra tan elevada no solo refleja el rendimiento deportivo del colombiano, sino también una postura firme de Independiente Rivadavia en el mercado de pases, decidido a no desprenderse fácilmente de su máxima figura y a posicionarse como un actor con peso propio en futuras negociaciones.

Villa, por su parte, se consolidó como el eje ofensivo del equipo mendocino, aportando desequilibrio, jerarquía y experiencia en momentos determinantes, características que despertaron el interés de varios clubes del fútbol local e internacional, aunque hasta el momento ninguna oferta logró acercarse a las pretensiones del club.

De esta manera, el elenco del interior del país afrontará la próxima temporada con la tranquilidad de retener a su principal carta futbolística y, al mismo tiempo, con la certeza de que, ante una eventual salida, la institución contará con una operación económica histórica, acorde al crecimiento deportivo y estructural que viene mostrando en sus últimas campañas.

sebastián villa capitan

Villa ya se despidió de la Lepra

Tras finalizar el Clausura hace tres semanas, Villa se despidió de Independiente Rivadavia a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en el fútbol argentino.

El extremo de 29 años, que salió campeón de la Copa Argentina con la Lepra el 5 de noviembre pasado, escribió en el posteo que realizó: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

villa vila historia

El apellido del atacante cafetero sonó como posible refuerzo de River, algo que de concretarse sería una bomba, teniendo en cuenta su pasado en Boca y que se trata de un futbolista que ha tenido serios conflictos fuera del campo, totalmente opuesto a lo que el Millo con Gallardo como técnico suele contratar.

Desde el punto de vista futbolístico, River necesita jugadores como Villa, que tengan personalidad y que se revelen ante situaciones adversas, ya que este año ha tenido serios problemas de actitud y le costó horrores, por ejemplo, dar vuelta un partido.

Pero la poca capacidad para comportarse colectivamente y sus reiterados problemas fuera de la cancha, lo hacen un profesional poco apetecible.

Si a esto se le suma el precio que le puso la lepra, esa chance quedaría descartada.

Mientras tanto, el colombiano fue convocado por su selección y tiene chances de jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.