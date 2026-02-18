¿River o Independiente Rivadavia? Se definió el futuro del cipoleño Ezequiel Centurión
El arquero ya sabe dónde seguirá su carrera en los próximos meses. Qué club lo buscaría a mitad de año.
Ezequiel Centurión, arquero de 28 años surgido en River, tuvo un gran período en el arco de Independiente Rivadavia de Mendoza, con el que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 y clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.
Luego de ese período glorioso, el cipoleño regresó al club millonario, dueño de su pase. Si bien en Mendoza querían seguir contando con el arquero, los tiempos no permitieron que lleguen a un acuerdo para que siga en el equipo donde brilló.
Por parte del millonario tenía cierta lógica que Centurión se quede en el club, teniendo en cuenta la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central. El rionegrino se estaba recuperando de una fractura sufrida a fines del año pasado en la final de la mencionada Copa Argentina.
Sin embargo, la lesión de Franco Armani en la pretemporada derivó en la aparición de Santiago Beltrán. El pibe pasó de ser tercer arquero a titular y creció en la consideración.
La aparición inesperada de Beltrán como alternativa de Armani cambió las condiciones y, si bien Centurión está yendo al banco, desde el cuerpo técnico creen que el arquero rionegrino y el juvenil están a la misma altura para ser suplente del campeón del mundo para el resto del año.
Como no hay tiempo para maniobras, el cipoleño deberá continuar en el millonario. Sin embargo, desde el equipo mendocino intentarán mantener negociaciones para poder contar con el jugador a partir de junio.
River venció a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina
River venció al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único La Pedrera, de San Luis. El partido fue parejo, con el Millonario controlando la pelota y el conjunto que milita en la Primera Nacional aguantando el resultado. Recién a los 86 minutos convirtió con un penal de Juan Fernando Quintero.
El encuentro era una dura prueba para River, ya que venía de sufrir dos derrotas consecutivas en el torneo local ante Tigre y Argentinos Juniors. Incluso el fin de semana, se empezó a hablar de una posible duda en la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del plantel. Enfrentará en la próxima ronda del torneo a Aldosivi.
El Millonario se puso en ventaja gracias a un penal de Quintero a los 86 minutos de partido. La falta se la hicieron al juvenil Freitas, luego de una jugada individual excelente a poco de finalizar el partido.
Más allá del resultado, River volvió a mostrar varias deficiencias en la generación de juego, sobre todo de tres cuartos de cancha para arriba. Quintero fue el único jugador del equipo que pidió constantemente la pelota, sumado a un buen rendimiento de Galván y un gran ingreso de Freitas.
Así fue el partido entre River y Ciudad de Bolivar
Tras un arranque impreciso, con algunas perdidas de balón que generaron contras de Bolívar, River ahora se aseguró la pelota y creó algunas situaciones. La más clara al inicio fue una pifia de Gonzalo Montiel en área rival, cuando estaba cara a cara con el arquero.
A los 20 minutos, el lateral derecho tuvo otra chance de abrir el marcador, cuando peinó un disparo de Juan Fernando Quintero, que se terminó yendo a centímetros del palo derecho del arquero.
La chance más clara del primer tiempo estuvo en los pies de Fausto Vera. A los 35 minutos, al volante le quedó la pelota en el área luego de que el arquero le atajara un mano a mano a Montiel, y se la terminaron sacando en la línea los defensores de Bolívar.
El segundo tiempo arrancó con todo. Primero, al minuto de juego tuvo Díaz la apertura del marcador para Ciudad de Bolívar, pero la pelota se fue por el palo izquierdo de Beltrán. Inmediatamente, Galván rompió el travesaño tras una gran jugada de River.
Luego de varias jugadas en las que River no podía definir, como un gran cabezazo de Viña, que contuvo bien el arquero, llegó el penal a Freitas y la frialdad de Quintero para cerrar el resultado y evitar los penales.
