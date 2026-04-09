La picante frase de Ander Herrera sobre los hinchas de River: "Hay muchos tiktokers e influencers"

El mediocampista de Boca habló sobre la diferencia entre las dos parcialidades más grandes del fútbol argentino.

Ander Herrera , mediocampista español de Boca , brindó una entrevista con "El Boro" y manifestó, desde su punto de vista las diferencias entre los hinchas del Xeneize y los de River , a los que definió con una picante frase: "Hay muchos tiktokers e influencers".

En la entrevista, el ex Manchester United también hizo un repaso sobre su carrera , además de profundizar en el cariño que le tomó a la camiseta de Boca, a pesar de no tener vínculos tan cercanos con el club argentino.

El contexto de la comparación entre los hinchas de Boca y River se dio con Herrera hablando de la nueva moda de grabar contenido en las canchas: "No siempre pero acá todavía existe esa esencia de no ponerse a grabar cuando van a tirar un córner, y filmar todo con el teléfono. El otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu grabando todo. Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mi no me gusta".

"Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca los cargan", manifestó el español, picante contra el clásico rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2042338894906016181?s=20&partner=&hide_thread=false "Aquí en Argentina hay pica con River y uno de los temas es que en su campo HAY MUCHOS TIKTOKERS E INFLUENCERS. Los hinchas de Boca cargan con eso a los de River.



En Boca se respeta mucho el hincha de toda la vida, el abuelo con el hijo, con el nieto. Vas a la cancha a disfrutar… pic.twitter.com/VzGYKDAC0F — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 9, 2026

Además, comparó esta actitud con la de los hinchas de su actual club: "En Boca se respeta mucho el hincha de toda la vida, el abuelo con el hijo, con el nieto. Vas a la cancha a disfrutar de tu equipo y no pierdes el tiempo con el teléfono y entonces así se crea una esencia de fútbol de verdad".

Con respecto a su cariño por el Xeneize, Herrera contó que el club de su vida es el Real Zaragoza, aunque destacó: "Siempre por Boca tuve admiración y el sueño de jugar en La Bombonera y hoy el fútbol me dio esa oportunidad".

Además, mencionó uno de los primeros momentos en su vida en el que demostró su pasión por el club de la Ribera: "Recuerdo muy bien la Intercontinental en Tokio. Ese día fui al colegio con la camiseta. No tengo nada en contra del Madrid. Pero lo de Boca era algo especial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2042355370983661822?s=20&partner=&hide_thread=false ANDER HERRERA con 'El Boro':



"Recuerdo de haber ido al colegio con la camiseta de #Boca cuando jugó ante Real Madrid por la Intercontinental.



Siempre he tenido un cariño especial por #Boca". pic.twitter.com/z5BSPiCNJ9 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 9, 2026

Ander Herrera y su recuerdo de Diego Armando Maradona

El español también hizo en la entrevista un repaso por algunos momentos de su carrera, en la que jugó en grandes equipos como el Manchester United y el PSG. En este recuerdo, aparecieron dos nombres en anécdotas especiales: Diego Armando Maradona y Zlatan Ibrahimovic.

Sobre Diego, Herrera recordó un elogio del argentino en su etapa en Inglaterra: "En el primer año de Mourinho en el Manchester me fue muy bien a nivel personal y Maradona dijo que yo era el mejor jugador del equipo. Voy a plastificar esa declaración de Diego en el museo que estoy haciendo en mi casa".

Además, bromeó sobre la figura del sueco, con quien compartió vestuario en el United: "Zlatan Ibrahimovic no es una persona delante de las cámaras y otra después. El es realmente el mismo personaje. Cuando llegó Zlatan al vestuario lo primero que dijo fue GOD IS HERE".