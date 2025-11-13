Ander Herrera habló acerca de la mudanza de La Bombonera: su contundente opinión

El futbolista español reveló en una entrevista con la televisión de su país sus sentimientos hacia la cancha de Boca.

Ander Herrera se convirtió en simpatizante de Boca gracias a los relatos de su padre. Sin embargo, con el tiempo reafirmó ese amor gracias a la Bombonera y a aquella primera visita en 2023, en donde primero se compró la camiseta en las afueras del estadio y luego posó dentro del Templo.

Hoy, ya convertido en jugador Xeneize, gozando de un buen presente y siendo un referente del plantel, el volante español sentó posición sobre una posible ampliación de la cancha y por sobre todas las cosas se negó a una posible mudanza, como se propuso en algún momento en los últimos años.

“Tiene un encanto especial, que en un club tan de barrio sea al mismo tiempo tan mundial, es algo que guarda un encanto especial”, empezó diciendo en su diálogo con El Larguero, programa deportivo español, y tratando de explicar qué significa Boca. Y enseguida, solito y sin que nadie se lo preguntara, se metió de lleno en el tema Bombonera, una de las últimas polémicas que generó polémica entre los socios del club de la Ribera.

image

“Y luego que también hay mucho debate aquí en Argentina, en cuanto a la posibilidad de agrandar el estadio. Incluso se hablaba de poderlo mover, y para mí es único dónde está, cómo está, de la manera en la que está. Yo tuve la posibilidad de invitar amigos y todos coinciden que tiene un aura, un olor a fútbol único”, agregó.

De esa manera, sentó su posición Ander Herrera, que también dijo que Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y el Changuito Zeballos tienen futuro europeo inmediato.

La remodelación de la Bombonera

La misma opinión de Ander Herrera es la que, casualmente, tiene Juan Román Riquelme, que siempre fue de la idea de no mudar la Bombonera de La Boca. Sí ampliarla, por supuesto, y lo prometió ya en la campaña con Jorge Ameal en 2019.

image

En la actualidad se está empezando a trabajar en eso: en septiembre de este año el club Xeneize hizo oficial el inicio de las obras para remodelar la Bombonera sin mudanzas. Y ya trabaja sobre los planos para construir una nueva tribuna y aumentar la capacidad del Templo. Además, los trabajos planificados tienen por objetivo que Boca no mude su localía durante los tiempos de competencia.

“No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, dijo la cuenta de obras de Boca en su momento. Y en el video, mostraron por primera vez de forma oficial el render con parte de la remodelación del estadio, el punto de partida que será la entrada de Brandsen 805.

A eso se refiere Ander Herrera, que justamente el finde pasado se dio el gustazo de jugar un Súper en la Bombonera, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. “Me tocó Liverpool-United en Anfield, también Marsella-PSG, pero el Boca-River es incomparable con todo”, cerró el español de 36 años, enamorado del Templo.