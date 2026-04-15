Tras los silbidos, River le ganó a Carabobo en el Monumental

El equipo del Chacho Coudet se fue silbado al entretiempo por su rendimiento, pero mejoró en el complemento y se llevó los 3 puntos.

River se impuso por 1-0 ante Carabobo de Venezuela en un partido en el que no brilló y que jugaron esta noche, en el estadio Monumental, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El único gol de la noche llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, con un buen disparo rasante del delantero Sebastián Driussi. Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se encuentra en el primer lugar del grupo, con cuatro unidades, mientras que el conjunto venezolano es segundo con un punto menos.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 30 de abril a las 21:30, mientras que Carabobo será local del Blooming boliviano, el mismo día y a partir de las 19:00.

La jornada comenzó de la peor manera para el Millonario. A los 18 minutos, el mediocampista Fausto Vera tuvo que pedir el cambio por lesión en la rodilla derecha y fue reemplazado por Aníbal Moreno. Se trataba de uno de los pocos jugadores titulares que fueron arriesgados por Coudet antes del Superclásico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044579436121510222&partner=&hide_thread=false RIVER PIERDE A UN TITULAR HABITUAL Y ARRIESGA A OTRO A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Fausto Vera pidió el cambio por lesión antes de los 20' del PT del partido ante Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana y en su lugar entró Aníbal Moreno.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/25HiEY0AiH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

La primera llegada del partido fue de River, a los 19 minutos, con un remate desde el costado izquierdo del área del volante Juan Cruz Meza, el cual salió desviado por encima del travesaño.

En 30 minutos, el volante Joaquín Freitas recuperó una pelota por el costado derecho, avanzó hasta el borde del área y centró para el zurdazo del enganche Juan Fernando Quintero, que el arquero Lucas Bruera pudo despejar sobre su palo izquierdo.

A pesar de estos ataques, el club de Núñez no logró crear peligro certero ante un equipo inferior en los papeles. La superioridad en nombres no se trasladó al campo de juego en la primera etapa y el equipo local se retiró silbado por sus hinchas al cabo de los primeros 45 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044587320754553330&partner=&hide_thread=false SILBIDOS PARA RIVER EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL 0-0 PARCIAL ANTE CARABOBO POR CONMEBOL #SUDAMERICANA...



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9bL6fWw0Wy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

River tuvo su primera llegada del complemento en el primer minuto, con un mano a mano de Freitas por izquierda, que definió de volea pero no enganchó bien la pelota, que picó en su viaje a las manos de Bruera.

El inicio del complemento tuvo otra mala noticia para Eduardo Coudet y los hinchas Millonarios: Juanfer Quintero sintió una molestia y debió ser modificado por Kendry Páez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044595956683887085&partner=&hide_thread=false #AHORA - En la previa del Superclásico, Juanfer Quintero sintió una molestia y pidió el cambio vs. Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/LRUxbeDHRe — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

En medio de la impaciencia de la gente, el volante ecuatoriano agarró la pelota y encaró para adelante en una jugada que Sebastián Driussi se metió en el medio para rematar el arco y convertir el 1 a 0 para el club de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044596581182132268&partner=&hide_thread=false EL GOLEADOR AL RESCATE: Kendry Páez trasladó la pelota y Seba Driussi remató de primera para el 1-0 de River ante Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana. La reacción del Chacho lo dice todo en un partido complicado para el Millonario...



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/A4dKxeWsGZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Solo dos minutos después, el mediocampista ecuatoriano recibió un pase por el costado derecho del área y encaró a Bruera, intentando abrir el pie para colocar la pelota contra el segundo palo pero chocando con la pierda derecha del guardameta.

En 27 minutos, Páez se quedó con un rebote dentro del área rival y abrió hacia la izquierda para el disparo alto del mediocampista Tomás Galván, el cual se estrelló en el travesaño.

La visita tuvo su mejor llegada en el tercer minuto de descuento del complemento, con un remate lejano, bajo y cruzado del delantero Edson Tortolero que el arquero Santiago Beltrán detuvo sobre su poste izquierdo.

La síntesis del partido entre River y Carabobo

Copa Sudamericana 2026.

Grupo H.

Fecha 2.

River 1 - 0 Carabobo (Venezuela).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

VAR: Carlos Orbe (Perú).

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Barrios, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Gol en el segundo tiempo: 21m. Sebastián Driussi (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Tomás Galván por Kevin Castaño (R) y Sebastián Driussi por Ian Subiabre (R); 5m. Kendry Páez por Juan Fernando Quintero (R); 27m. Yohandry Orozco por Maurice Cova (C), Loureins Martínez por Eric Ramírez (C) y Edson Tortolero por Joshuan Berrios (C); 31m. Marcos Acuña por Matías Viña (R); 42m. Dimas Meza por Edson Castillo (C).