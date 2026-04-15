Tras su expulsión ante River, Marcos Rojo volvió a enfurecer a los hinchas de Racing

A pesar de los reproches en el último partido disputado en el Cilindro, el defensor central dejó otra imagen indeseable.

Marcos Rojo volvió a quedar en el centro de las críticas en Racing , esta vez por una imagen que cayó muy mal entre los hinchas después de la derrota 3-2 ante Botafogo por la Copa Sudamericana . Apenas terminó el partido en el Cilindro, el defensor se mostró entre sonrisas junto a Cristian Medina, con quien compartió plantel en Boca, en un reencuentro que incluyó saludo afectuoso y cambio de camiseta.

La escena no pasó inadvertida porque se dio segundos después del gol agónico de Danilo, que selló otro golpe para el equipo de Gustavo Costas. Mientras varios futbolistas de la Academia terminaban visiblemente afectados por una caída dolorosa, Rojo se quedó conversando y riéndose con el enganche del conjunto brasileño, una actitud que profundizó el fastidio de los simpatizantes en las redes sociales.

¡A VOS TE CONOZCO! Tras la derrota de Racing en el Cilindro, Marcos Rojo se reencontró a pura risa con Cristian Medina y hubo cambio de camisetas. pic.twitter.com/jNed20GlUF

El zaguero ya venía apuntado por el público tras su expulsión en el clásico ante River. En ese partido había quedado marcado por un error en el primer gol rival y luego vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta, en una acción que lo dejó bajo fuego y terminó con silbidos al salir. Por eso, lejos de bajar el perfil después de aquella noche, volvió a dejar una postal que generó enojo.

Racing perdió y quedó complicado en la Copa Sudamericana

Racing perdió por 3-2 con el Botafogo de Brasil en un encuentro en el que volvió a demostrar fragilidad defensiva y que disputaron esta noche, ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción ejercida por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el volante Santiago Sosa, a los cuatro minutos del primer tiempo, y el delantero Adrián Martínez, en 21 del segundo, mientras que para la visita convirtieron los delanteros Arthur Cabral y Júnior Santos, en 23 y 41 minutos de la primera etapa, y el volante Danilo en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

Racing abrió el marcador en su primera llegada, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, permitió que el volante Santiago Sosa cabecee y convierta ante el arco libre.

La visita tuvo su primera llegada cuando iban nueve minutos, con una recuperación alta y remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses.

Solo un minuto después, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner.

De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing, con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho.

En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

Tres minutos más tarde, el extremo Matheus Martins recibió un centro atrás por el costado izquierdo del área, controló y sacó un disparo de derecha, que salió a las manos del arquero rival.

El conjunto brasileño remontó a los 40 minutos mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos y luego de una combinación entre “Maravilla” y el volante Baltasar Rodríguez dentro del área, el atacante remató con un frentazo desde el área chica, aunque Neto reaccionó a tiempo y desvió por encima de su propio arco.

El local volvió a igualar cuando iban 19 minutos, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por “Maravilla” Martínez.

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 31 minutos, con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino.

En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota al gol.