El durísimo informe del árbitro Zunino sobre los insultos que recibió de Marcos Rojo tras la expulsión

El árbitro del encuentro informó los graves insultos que le propinó el defensor en el duelo ante River y se espera una sanción fuerte por la expulsión y los dichos.

Marcos Rojo perdió la cadena en el clásico contra River y fue el protagonista de una noche para el olvido de Racing que le entregó la victoria a los dirigidos por Eduardo Coudet con dos fallas claves de la defensa, una por el propio defensor que tuvo Boca, que terminaron en gol. No solo tuvo un error que cambió el resultado sino que al cierre del encuentro fue expulsado por pegar una piña en la nuca de Lucas Martínez Quarta.

Luego del episodio que tuvo que ser revisado por Sebastián Zunino a través del VAR, el defensor estalló con durísimas críticas al árbitro y distintas referencias impulsivas con fuertes insultos. Según detalló el informe del árbitro, Marcos le dijo: "Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda".

Por otra parte Francisco Bersce, ayudante de campo de Costas fue expulsado y también tuvo referencias duras en sintonía con el jugador Según informaron le habría dicho "hijo de puta"al cuarto árbitro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043491643752394922&partner=&hide_thread=false "SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJOS LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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Gustavo Costas retó a Marcos Rojo en conferencia de prensa por la expulsión: qué dijo

A Racing se le fue de las manos un partido parejo por errores que pudieron haber sido evitados por la defensa del equipo que no estuvo fina. Principalmente el marcador central Marcos Rojo fue el apuntado por los hinchas debido a la falla que protagonizó en el primer tanto y la expulsión a los 80 minutos de partido por una piña a Lucas Martínez Quarta.

Luego del encuentro que terminó 2-0 para el millonario en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador Gustavo Costas brindó una conferencia de prensa donde fue contundente por la jugada donde el central perdió el control y terminó yéndose al vestuario antes de tiempo: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.

Por otra parte, fue contundente: “Lo hablaremos mañana (este lunes). Hoy (domingo), en caliente, no vamos a hablar. Todavía no la vi bien. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”. A su vez insistió con el mensaje que quiere darle a sus futbolistas: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2043514531465371897&partner=&hide_thread=false "ESAS COSAS NO PUEDEN PASAR, NO PODEMOS DEJAR AL EQUIPO CON 10"



Gustavo Costas, DT de Racing, se refirió a la expulsión de Marcos Rojo en la derrota con River.



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Ya afuera de la jugada que marcó una parte del partido, analizó el encuentro: “En el primer tiempo, en el segundo también, si no metés los goles es difícil. Tanto con Independiente como hoy, fueron los mejores partidos del campeonato. En el final nos alocamos y tuvimos muchas fallas. Faltó meterla, al igual que el sábado”.

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