El durísimo informe del árbitro Zunino sobre los insultos que recibió de Marcos Rojo tras la expulsión
El árbitro del encuentro informó los graves insultos que le propinó el defensor en el duelo ante River y se espera una sanción fuerte por la expulsión y los dichos.
Marcos Rojo perdió la cadena en el clásico contra River y fue el protagonista de una noche para el olvido de Racing que le entregó la victoria a los dirigidos por Eduardo Coudet con dos fallas claves de la defensa, una por el propio defensor que tuvo Boca, que terminaron en gol. No solo tuvo un error que cambió el resultado sino que al cierre del encuentro fue expulsado por pegar una piña en la nuca de Lucas Martínez Quarta.
Luego del episodio que tuvo que ser revisado por Sebastián Zunino a través del VAR, el defensor estalló con durísimas críticas al árbitro y distintas referencias impulsivas con fuertes insultos. Según detalló el informe del árbitro, Marcos le dijo: "Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda".
Por otra parte Francisco Bersce, ayudante de campo de Costas fue expulsado y también tuvo referencias duras en sintonía con el jugador Según informaron le habría dicho "hijo de puta"al cuarto árbitro.
Gustavo Costas retó a Marcos Rojo en conferencia de prensa por la expulsión: qué dijo
A Racing se le fue de las manos un partido parejo por errores que pudieron haber sido evitados por la defensa del equipo que no estuvo fina. Principalmente el marcador central Marcos Rojo fue el apuntado por los hinchas debido a la falla que protagonizó en el primer tanto y la expulsión a los 80 minutos de partido por una piña a Lucas Martínez Quarta.
Luego del encuentro que terminó 2-0 para el millonario en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador Gustavo Costas brindó una conferencia de prensa donde fue contundente por la jugada donde el central perdió el control y terminó yéndose al vestuario antes de tiempo: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.
Por otra parte, fue contundente: “Lo hablaremos mañana (este lunes). Hoy (domingo), en caliente, no vamos a hablar. Todavía no la vi bien. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”. A su vez insistió con el mensaje que quiere darle a sus futbolistas: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”.
Ya afuera de la jugada que marcó una parte del partido, analizó el encuentro: “En el primer tiempo, en el segundo también, si no metés los goles es difícil. Tanto con Independiente como hoy, fueron los mejores partidos del campeonato. En el final nos alocamos y tuvimos muchas fallas. Faltó meterla, al igual que el sábado”.
Otras frases de Costas
- La falta de eficacia: “Hemos sido intensos, hemos generado situaciones… En los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo sí es verdad que aflojamos porque nos alocamos, por fallas nuestras. Pero hasta ese momento, Racing hizo un partidazo. Pasó lo que sucedió ante Independiente, que no se pudo convertir. Pienso que hoy jugamos incluso hasta mejor que ante Independiente. Duele por esa razón, porque eran dos partidos importantes, más allá de los puntos”.
- “Me preocupa que no podemos meterla. Generamos situaciones. Ante Independiente, salimos a ganar el partido; nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Hoy también. Nos está costando mucho, pese a que generamos situaciones claras, dentro del área. Hoy hubo varias que se fueron al lado del palo. En el juego, en la intención, hemos sido superiores al rival, pero si no la metes…”.
- El mensaje para los hinchas: "¿Qué le vamos a decir al hincha de Racing? Que siga creyendo, que seguiremos dejando todo. El equipo va mejorando, partido tras partido. Fuimos superiores en los dos clásicos, pero no ganamos. El fútbol no es de merecimiento".
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