Coudet quedó "disconforme" por el debut en Sudamericana y reveló el particular motivo por el que sacó a Pezzella

El entrenador de River metió al defensor en la primera etapa pero terminó sacándolo en la segunda. Qué dijo en conferencia de prensa.
River se trajo un punto de Bolivia tras empatar 1-1 ante Blooming en el debut por la Copa Sudamericana que tanto esparaban los hinchas para ver el rendimiento de los dirigidos por Eduardo Coudet. Luego del empate en un partido que estuvo condicionado para el equipo millonario por la rápida roja de Lucas Martínez Quarta, el entrenador confesó que se fue disconforme con lo sucedido en dicho país.
"No me voy conforme, empatando no me voy conforme. Pero con la expulsión, el plan de juego se derrumbó y la planificación cambió al 100%. La verdad es que nos cambió absolutamente todo la expulsión tan rápida, hubo que reacomodarse”, dijo en conferencia de prensa.
Por otra parte, sumó en su relato su análisis sobre el campo de juego: “La cancha estaba muy pesada, había jugadores cansados. Fue un partido muy accidentado de principio a fin, por eso hablo del punto: no es algo que nos guste, pero en un partido tan accidentado, con tanta obligación de modificaciones... Queríamos repetir lo del fin de semana de adelantar las líneas y presionar alto, pero no se pudo dar”.
Otras frases de Coudet
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Sobre la expulsión: "La verdad que nos modificó absolutamente todo la expulsión tan rápida, hay que reacomodarse, fue un partido muy trabado, en un campo muy difícil en cuanto al césped. La realidad es que la expulsión modificó al 100% la planeación, nos llevamos el punto como lo más valioso".
"No es que apunté a algo con los cambios. Driussi se torció el tobillo en una jugada y con la entrada de Montiel fue porque tiene más juego aéreo y ellos nos estaban cruzando muchas pelotas de derecha a izquierda. Y Meza fue para reforzar ese costado, la cancha estaba muy pesada, había jugadores cansados. Fue un partido muy accidentado de principio a fin, por eso hablo del punto: no es algo que nos guste, pero en un partido tan accidentado, con tanta obligación de modificaciones... Desde el vamos, el plan de juego se derrumbó. Encima tuvimos algunos percances más. Ahora, descansar, trabajar y pensar en lo que viene".
Coudet no se fue contento: "No me voy conforme, empatando no me voy conforme. Fue muy accidentado, trabajado y difícil. A nivel internacional, salir se hace más difícil, imaginate con una expulsión de arranque, todo lo que trabajás, con todo lo que queríamos repetir para subir las líneas y presionar alto, pero con uno menos cambia todo. Dentro de un partido tan accidentado, nos vamos con un punto. Normalmente, un partido así lo perdés".
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Sobre la decisión de sacar a Pezzella luego de hacerlo ingresar por la expulsión de Martínez Quarta: "Estaba acalambrado, el campo estaba muy pesado, llevaba tiempo sin jugar. La decisión de ponerlo fue por el juego aéreo y por las pelotas cruzadas".
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"Esta situación, tan rápido, creo que nunca me había pasado. Hemos tratado de sostenernos con un 4-3-2, después nos quisimos hacer un poco más anchos porque ellos tenían los carrileros, por eso las dos líneas de cuatro. Modificamos de manera obligada, el único cambio para dar un poco de oxígeno fue el de Meza, el resto fueron por cosas puntuales".
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Sobre la seguidilla de partidos que tendrá el equipo: "Creo que va a haber rotación, vamos a ver cómo estamos. La intención de repetir era también repetir varias cosas que habíamos hecho. Pero la roja cambió todo. Es difícil, si tenés alguna fecha entre semana, se te hace difícil con los viajes. Vamos a tener que hacer un buen esfuerzo. Vamos a tratar de recuperar gente y ver cómo están todos, intentar sostener cosas, pero si se te van cayendo jugadores como hoy y encima de características que nos hubieran servido... Nos tenemos que adaptar, pero disputar estos partidos con uno menos desde el inicio es difícil. Vamos a ver hasta dónde nos da desde lo físico para que algunos puedan repetir, nos iremos acomodando para ver quiénes son los que mejor están".
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Sobre Kendry Páez: "No pasa nada. Lo hablamos los primeros partidos, que era buscar desde el juego y sostener desde lo físico. Cuando el equipo engrana un poco, me gusta jugar con dos delanteros, tener doble presencia en el área. En algún momento lo vamos a utilizar, es más un volante o un mediapunta, ya lo vamos a necesitar. Podemos hablar de Meza, que tiene características más de un 8, y hoy necesitábamos eso. Pero Páez tiene 18 años, Juan Cruz lo mismo, Freitas parecido... Son chicos. Y en la seguidilla de partidos vamos a necesitar de todos".
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"El mediocampo se repite por la intención de juego, pero la expulsión cambió todo y se hizo difícil emparejar".
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Diferencias entre el fútbol sudamericano y europeo: "Son distintas formas, a mí me gusta el fútbol argentino, brasileño, europeo, mexicano... Te vas adaptando. La diferencia más grande son las canchas: en España todas están igual, pero acá no. Acá te tenés que adaptar. Si bien en el último partido el césped del Monumental no estaba como queríamos, después te toca venir a canchas lentas, desparejas, con mucho barro... Hay que adaptarse a lo que te toca".
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