Coudet quedó "disconforme" por el debut en Sudamericana y reveló el particular motivo por el que sacó a Pezzella

"NO ME VOY CONFORME" La sensación de Coudet tras el empate de River en Bolivia, jugando con uno menos casi todo el partido, por la CONMEBOL #Libertadores . Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/q8cd3xEopG

Sobre la expulsión: "La verdad que nos modificó absolutamente todo la expulsión tan rápida, hay que reacomodarse, fue un partido muy trabado, en un campo muy difícil en cuanto al césped. La realidad es que la expulsión modificó al 100% la planeación, nos llevamos el punto como lo más valioso".

"No es que apunté a algo con los cambios. Driussi se torció el tobillo en una jugada y con la entrada de Montiel fue porque tiene más juego aéreo y ellos nos estaban cruzando muchas pelotas de derecha a izquierda. Y Meza fue para reforzar ese costado, la cancha estaba muy pesada, había jugadores cansados. Fue un partido muy accidentado de principio a fin, por eso hablo del punto: no es algo que nos guste, pero en un partido tan accidentado, con tanta obligación de modificaciones... Desde el vamos, el plan de juego se derrumbó. Encima tuvimos algunos percances más. Ahora, descansar, trabajar y pensar en lo que viene".

Coudet no se fue contento: "No me voy conforme, empatando no me voy conforme. Fue muy accidentado, trabajado y difícil. A nivel internacional, salir se hace más difícil, imaginate con una expulsión de arranque, todo lo que trabajás, con todo lo que queríamos repetir para subir las líneas y presionar alto, pero con uno menos cambia todo. Dentro de un partido tan accidentado, nos vamos con un punto. Normalmente, un partido así lo perdés". River Blooming Pezzella

Sobre la decisión de sacar a Pezzella luego de hacerlo ingresar por la expulsión de Martínez Quarta: "Estaba acalambrado, el campo estaba muy pesado, llevaba tiempo sin jugar. La decisión de ponerlo fue por el juego aéreo y por las pelotas cruzadas".

"Esta situación, tan rápido, creo que nunca me había pasado. Hemos tratado de sostenernos con un 4-3-2, después nos quisimos hacer un poco más anchos porque ellos tenían los carrileros, por eso las dos líneas de cuatro. Modificamos de manera obligada, el único cambio para dar un poco de oxígeno fue el de Meza, el resto fueron por cosas puntuales".

Sobre la seguidilla de partidos que tendrá el equipo: "Creo que va a haber rotación, vamos a ver cómo estamos. La intención de repetir era también repetir varias cosas que habíamos hecho. Pero la roja cambió todo. Es difícil, si tenés alguna fecha entre semana, se te hace difícil con los viajes. Vamos a tener que hacer un buen esfuerzo. Vamos a tratar de recuperar gente y ver cómo están todos, intentar sostener cosas, pero si se te van cayendo jugadores como hoy y encima de características que nos hubieran servido... Nos tenemos que adaptar, pero disputar estos partidos con uno menos desde el inicio es difícil. Vamos a ver hasta dónde nos da desde lo físico para que algunos puedan repetir, nos iremos acomodando para ver quiénes son los que mejor están".

Sobre Kendry Páez: "No pasa nada. Lo hablamos los primeros partidos, que era buscar desde el juego y sostener desde lo físico. Cuando el equipo engrana un poco, me gusta jugar con dos delanteros, tener doble presencia en el área. En algún momento lo vamos a utilizar, es más un volante o un mediapunta, ya lo vamos a necesitar. Podemos hablar de Meza, que tiene características más de un 8, y hoy necesitábamos eso. Pero Páez tiene 18 años, Juan Cruz lo mismo, Freitas parecido... Son chicos. Y en la seguidilla de partidos vamos a necesitar de todos".

"El mediocampo se repite por la intención de juego, pero la expulsión cambió todo y se hizo difícil emparejar".