Mundial 2026: Argelia aplastó 4-0 a Bolivia a puertas cerradas, a días de su debut contra la Selección Argentina

El rival del debut albiceleste goleó en un amistoso sin público ni TV en Kansas City. El cruce con el equipo de Scaloni será el martes 16 de junio.

Argelia , el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , cerró su preparación con una goleada 4-0 sobre Bolivia en un amistoso disputado a puertas cerradas este miércoles en Kansas City. El resultado llega a menos de una semana del debut de ambos equipos en la Copa del Mundo.

El partido tuvo un condimento especial para el público argentino: se jugó en el CPKC Stadium, ubicado a unos 300 metros del Hotel Origin, donde está concentrada la delegación albiceleste.

El hermetismo fue total. El encuentro se disputó sin público, sin prensa acreditada y sin transmisión televisiva, una decisión que el entrenador boliviano Óscar Villegas atribuyó al lado argelino. El DT de Argelia, Vladimir Petkovic, tomó los recaudos para que Argentina no pudiera observar los movimientos de su seleccionado antes del cruce del martes 16 de junio a las 22 , hora argentina.

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La cautela del cuerpo técnico africano no fue casual. En la previa, la cadena estadounidense KMBC 9, afiliada local de ABC, había sobrevolado con drones el predio de concentración argelino en Lawrence, Kansas, y captado imágenes de los entrenamientos, un episodio que generó malestar en la delegación.

Cómo fue la goleada de Argelia antes del Mundial 2026

La primera mitad mostró a una Bolivia replegada que intentó resistir, pero la defensa del equipo de Villegas se quebró justo antes del descanso: a los 45 minutos, tras una desatención en una pelota parada, el zaguero Aïssa Mandi abrió el marcador casi debajo del arco.

En el entretiempo, Petkovic realizó un recambio masivo de nombres y la apuesta funcionó: los ingresados liquidaron el partido en una ráfaga de cinco minutos. Amine Gouiri definió en el área tras una asistencia de Boulbina para el 2-0 y enseguida firmó su doblete personal. Anis Hadj Moussa selló el 4-0 al conectar un centro de Ramiz Zerrouki.

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El resultado confirma el buen presente del conjunto africano. El 3 de junio, Argelia venció 1-0 a Países Bajos en Róterdam, otro indicio del nivel con el que llega a su debut mundialista.

Bolivia, en cambio, atraviesa un cierre de gira preocupante. La Verde venía de caer 4-0 ante Escocia el sábado anterior y acumuló ocho goles en contra y ninguno a favor en sus dos últimos amistosos. El equipo de Villegas quedó fuera del Mundial tras el repechaje y utilizó la fecha FIFA como preparación de cara a las próximas Eliminatorias.

Del otro lado, la Selección Argentina también cerró su puesta a punto con una victoria: el triunfo 3-0 sobre Islandia, con récord de Lionel Messi incluido.

Con la goleada sobre Bolivia, Argelia llega afilada y con confianza al estreno ante el campeón del mundo. El martes, en Kansas City, se sabrá si el ensayo blindado le sirvió para sorprender a la Albiceleste.