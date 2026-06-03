Atención, Argentina: el golazo de Argelia ante Países Bajos en la previa del Mundial

La Selección de Argelia integra el grupo J con la Selección Argentina y se posiciona como uno de los mayores escollos a superar.

Argelia consiguió un triunfo de impacto en la antesala del Mundial 2026 : venció 1-0 a Países Bajos este miércoles, en un amistoso disputado en el Stadion Feijenoord de Róterdam. El equipo neerlandés manejó más la pelota y tuvo mayor control del desarrollo, pero no logró trasladar ese dominio al resultado.

La diferencia apareció recién sobre el cierre, cuando Anis Hadj Moussa resolvió el partido con una gran definición. A los 86 minutos, el futbolista argelino sacó un zurdazo desde media distancia y clavó el único gol de la tarde, suficiente para darle a su selección una victoria de alto valor ante un rival europeo de jerarquía.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eD8SuFPFbe

El cierre del encuentro dejó dos postales muy distintas en De Kuip. Los hinchas argelinos, numerosos en las tribunas, sostuvieron un clima de fiesta durante buena parte del partido y celebraron con fuerza el triunfo. Del otro lado, la despedida neerlandesa terminó marcada por la decepción, con varios sectores del estadio vacíos antes de la vuelta final de los jugadores.

Para Argelia, el amistoso funcionó como la última prueba internacional antes de meterse de lleno en la preparación mundialista. Países Bajos, en cambio, todavía tendrá un ensayo más antes de la Copa del Mundo: el lunes enfrentará a Uzbekistán, en un partido que buscará aprovechar para corregir funcionamiento y recuperar confianza.

El resultado también toma otro peso por el contexto del Grupo J. Argelia debutará en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina el martes 16 de junio, a las 22:00, en Kansas City. Para la Scaloneta no aparece como un cruce menor: el equipo africano acaba de demostrar que puede competir ante una potencia, resistir cuando no domina y lastimar con futbolistas desequilibrantes en momentos clave.

Los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La Selección argentina comenzó los trabajos previos a su participación en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México con totalidad de los jugadores convocados a los amistosos llegando a la concentración, en Kansas City, en distintas tandas.

El combinado nacional afrontará dos amistosos este fin de semana y a mediados de la semana próxima, ante Honduras e Islandia respectivamente, en los días previos a una nueva cita mundialista.

Con plantel completo en suelo estadounidense, la delegación argentina aún cuenta con un número de futbolistas que no están al 100% en el apartado físico y se entrenan diferenciados, esperando llegar al debut ante Argelia, el martes 16, de la mejor manera.

Ya se encuentran en Kansas los 26 convocados para el próximo Mundial, así como también un escueto número de reservas que se alistan para ocupar un lugar en la convocatoria en caso de haber alguna lesión.

Habiendo llegado a la ciudad estadounidense en distintas tandas, la gran mayoría el pasado domingo 31 de mayo, el combinado nacional ya realizó dos entrenamientos en el Compass Minerals Performance Center, en las tardes del lunes y del martes, con intensidad leve.

Ambas prácticas tuvieron la misma introducción, con un bloque de 20 minutos de trabajo físico en el gimnasio a las órdenes del preparador físico Luis Martín.

Selección Argentina entrenamiento Los jugadores de Boca y de River que fueron citados para entrenar con la Selección Argentina.

En la práctica del lunes, los jugadores pasaron rápidamente al campo de juego para realizar movimientos de velocidad, coordinación y técnica en cuatro estaciones diferentes, perfectos para quitarse la rigidez del cuerpo luego de los largos viajes que tuvieron que realizar para llegar a Estados Unidos y, principalmente, al encontrarse a pocas semanas del final de la extensa temporada europea.

Ya en altas horas de la tarde el entrenamiento pasó a ser dirigido por Lionel Scaloni, que primero optó por trabajar movimientos mecanizados con 11 futbolistas y después hizo un ensayo futbolístico de 40 minutos.

En el segundo entrenamiento, que también fue vespertino, tras el trabajo en el gimnasio los jugadores hicieron ejercicios tácticos de alta intensidad, aunque en espacios reducidos, durante tres bloques de 15 minutos, enfocándose en facetas defensivas y ofensivas del juego.

Con el anuncio de que los primeros 15 minutos del entrenamiento de este miércoles serán abiertos para la cobertura de la prensa, la Selección también dio una gran noticia: el defensor Cristian “Cuti” Romero, que se había perdido los últimos partidos de la campaña con el Tottenham por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha, pudo entrenarse con normalidad en ambas ocasiones, aunque todavía no forma parte de los ejercicios más importantes.

En estos entrenamientos, como ya lo ha dicho Scaloni, la principal prioridad es no sufrir lesiones, siendo también importante evaluar el entendimiento del equipo y, lógicamente, los niveles individuales.

Los ensayos se dan en la previa a los dos amistosos preparatorios que disputará el seleccionado nacional antes del Mundial. El próximo sábado 6 de junio enfrentará a Honduras a partir de las 21:00, mientras que Islandia será su rival del martes 9, a las 21:30 (ambos en horario argentino).