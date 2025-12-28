Atención Selección Argentina: Argelia volvió a ganar en la Copa Africana y sacó boleto a los octavos de final

El elenco del norte del continente, rival de la Scaloneta en el debut en el Mundial, derrotó por la mínima a Burkina Faso y se aseguró el primer puesto de su grupo.

Después de un sólido debut en la Copa Africana de Naciones, Argelia selló su clasificación a los octavos de final del certamen con una victoria ajustada pero controlada ante Burkina Faso. El seleccionado del norte del continente, que será el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , ganó 1 a 0 y confirmó su favoritismo en el Grupo C. La conquista tempranera y el manejo del trámite marcaron el rumbo del partido.

El encuentro se resolvió a los 23 minutos, cuando Riyad Mahrez -quien supo ser estrella del Leicester y el Manchester City- convirtió de penal el único tanto de la noche. La falta fue cometida sobre Rayan Aït-Nouri y el capitán no falló desde los doce pasos, abriendo el pie izquierdo para engañar al arquero Hervé Koffi. Fue su tercer gol en dos partidos y una muestra más de su peso decisivo en el equipo.

Antes del gol, el cotejo tuvo un momento de extrema preocupación por la durísima lesión de Jaouen Hadjam . El lateral izquierdo sufrió una torsión completa del tobillo tras engancharse con Gustavo Sangaré y debió salir de inmediato: el golpe obligó al entrenador Vladimir Petkovic -DT de Lionel Scaloni durante su última etapa como futbolista en la Lazio- a modificar el esquema y a enviar a la cancha al delantero Baghdad Bounedjah.

A partir de la ventaja, los Zorros del Desierto asumieron el control absoluto del juego. Con posesión, circulación paciente y un bloque defensivo sólido, neutralizaron cualquier intento de reacción de su rival. Si bien el marcador nunca se amplió, el dominio fue claro y el resultado casi no corrió riesgos.

Con este triunfo, el combinado nacional argelino aseguró el primer puesto del grupo con seis unidades, por criterios de desempate. Cerrará la fase inicial el miércoles 31 de diciembre ante Guinea Ecuatorial, a las 13, con la tranquilidad de la clasificación consumada. En octavos de final enfrentará al segundo del Grupo D, que saldrá entre República Democrática del Congo o Benín.

Más allá de los números, el rendimiento colectivo volvió a ser una señal positiva. Incluso sin su capitán en cancha en el tramo final, Argelia mantuvo la autoridad futbolística y la intensidad competitiva. El equipo mostró variantes, recambio y una identidad clara que lo posiciona como candidato.

Zinedine Zidane acompañó a su hijo desde la tribuna

En las tribunas del Estadio Moulay Hassan, el clima fue de fiesta permanente. Mucho color, cánticos y banderas acompañaron al equipo durante los 90 minutos. Entre los espectadores se destacó una presencia especial: Zinedine Zidane volvió a decir presente para seguir a su hijo Luca, arquero del seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNAfrica/status/2005347573373309009&partner=&hide_thread=false Zinedine Zidane at AFCON watching Algeria vs. Burkina Faso, supporting his son Luca pic.twitter.com/mEdWPewacU — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 28, 2025

La imagen de Zizou en la grada se repitió como en el estreno ante Zidane y no pasó desapercibida. Mientras Argelia avanza con paso firme en la Copa Africana, también refuerza su perfil internacional de cara a lo que viene. Para la Albiceleste, el primer contrincante en Estados Unidos-México-Canadá sigue dando señales claras de fortaleza.