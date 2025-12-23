AFA: Bernardo Romeo renunció como coordinador general de selecciones nacionales

El ex futbolista de San Lorenzo deja el cargo que había asumido en enero de 2020 a tan solo meses del Mundial 2026.

Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones nacionales de la AFA tras seis años de gestión y a tan solo seis meses del Mundial 2026 . La renuncia se debe a una decisión personal y a la oportunidad de realizar un trabajo similar en el exterior.

El ex delantero de San Lorenzo finalizará sus funciones la próxima semana y su salida se dará antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La salida se produce en un momento particular del ciclo de la Selección argentina, ya clasificada a la próxima Copa del Mundo y con un proyecto consolidado luego de la consagración en Qatar 2022.

Si bien el puesto de Romeo no estaba vinculado de manera directa al funcionamiento diario del seleccionado mayor, su rol fue estratégico dentro de la estructura de largo plazo del fútbol argentino.

Bernardo Romeo dejó su cargo como coordinador general de selecciones. Después de 6 años en el puesto se ira para llevar adelante una tarea parecida pero en el extranjero. pic.twitter.com/XbdeEaI3pZ

Romeo había asumido como coordinador general en enero de 2020 y se convirtió en una figura clave en la reorganización del área juvenil, ya que bajo su órbita quedaron las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, además de ejercer un nexo permanente con el cuerpo técnico de la Selección Mayor que encabeza Lionel Scaloni, y su tarea apuntó a unificar criterios de trabajo, metodología y valores entre todas las divisiones nacionales.

Uno de los principales hitos de su gestión fue la consolidación del Departamento de Scouting, impulsado junto a Juan Tassi en Europa, lo que le permitió ampliar el radar de futbolistas argentinos en el exterior y sumar a jugadores con doble nacionalidad que hoy forman parte del proyecto de selecciones, como Alejandro Garnacho y Nico Paz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1636364018859507712?s=20&partner=&hide_thread=false "El coordinador de selecciones de España lo llamó a Garnacho. Él fue claro y le contestó por respeto, está muy convencido de jugar con la Selección Argentina. Entrás a su casa y tiene todas fotos con Messi".



Bernardo Romeo en @DSportsRadio. pic.twitter.com/CMPraSsfAW — dataref (@dataref_ar) March 16, 2023

El propio Romeo había explicado el funcionamiento de ese sistema, basado en un seguimiento permanente, informes semanales y una plataforma compartida con los cuerpos técnicos.

Además de la captación de talentos, Romeo tuvo a su cargo tareas de planificación general, coordinación logística, armado de giras, supervisión de áreas médicas y de infraestructura, y la articulación diaria entre los distintos seleccionados, en donde su objetivo declarado fue siempre facilitar el camino para que los juveniles llegaran a la Selección Mayor dentro de un mismo marco de trabajo.

Romeo, clave en la captación de juveniles argentinos en Europa

En 2023, en una entrevista con Infobae, Romeo explicó como se manejaban para captar a los jugadores argentinos que surgían fuera del país: "Se hizo un trabajo de censo muy grande donde Juan Martín Tassi (director de scouting internacional de AFA) fue club por club, averiguó y empezó a presentarse. Fue a ver chicos que ni sabíamos que había posibilidad de que sean argentinos."

Su rol era parte de la conexión con los entrenadores de las juveniles: "Todos los fines de semana nos juntamos en un chat. Juan pasa un informe de los chicos (cantidad, dónde juegan, categoría, club) y lo sube a una plataforma donde todos los técnicos lo ven. Si algunos les interesa de manera más específica a Placente, Mascherano o Aimar, hablan conmigo y mandamos a Juan a ver sus partidos."