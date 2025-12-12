La FIFA confirmó las 2 sedes en donde Argentina jugará con el Grupo J el Mundial 2026

La FIFA determinó en qué sedes jugará la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial . Te contamos todos los detalles sobre los escenarios que aguardan al conjunto de Lionel Scaloni .

La opinión, en el mundo del fútbol, es casi unánime: la Selección Argentina se vio favorecida por el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo . Y es que el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Jordania -un debutante en la máxima cita- Argelia y Austria (el bolillero le evitó enfrentarse a equipos -a priori más fuertes- como Croacia, Noruega o Marruecos, por mencionar sólo a algunos). Luego de conocerse los nombres de los adversarios de la Albiceleste en el Mundial 2026 , la FIFA determinó en qué sedes jugará la Selección Argentina en el Grupo J. Y te contamos todos los detalles sobre los escenarios que aguardan al conjunto de Lionel Scaloni .

Algunos analistas observan que, más allá de que la Argentina se medirá con oponentes no muy fuertes en la primera fase del Mundial 2026 , lo cierto es que, en la instancia de 16 avos de final, deberá verse las caras ni más ni menos que ante el segundo o el primero del Grupo H: ¿será Uruguay? ¿España?

La FIFA definió que la Selección Argentina jugará sus tres partidos por el Grupo J del Mundial 2026 en dos sedes :

el estadio Arrowhead, de Kansas City ,

, y el AT&T de la ciudad de Dallas.

Según el calendario que dio a conocer el máximo organismo del fútbol, el conjunto que dirige Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina-.

El Arrowhead Stadium de Kansas City habitualmente recibe cotejos de fútbol americano y de fútbol. En este recinto, hace las veces de local el Kansas City Chiefs, conjunto que milita en la MLS (Major League Soccer). Con una capacidad para 79.451 espectadores, la construcción del Arrowhead Stadium fue completada para la temporada de 1972 con un presupuesto estimado en 43 millones de dólares. En 2024, fue sede de un partido de la Copa América disputada en USA: Uruguay 1 Estados Unidos 0.

En tanto, el AT&T Stadium se encuentra ubicado en Arlington, Texas. Habitualmente, recibe los partidos que disputan como locales los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL). Con una capacidad para 80.000 espectadores, fue inaugurado en 2009. Si bien el presupuesto de su costo original fue de 650 millones de dólares, el monto total ascendió a más de 1.150 millones. Por ello es que se trata de uno de los recintos deportivos más caros alguna vez construidos.

Una de las características distintivas de la arquitectura del AT&T Stadium lo conforman un par de arcos de 91 metros de alto. Anclados al suelo por ambos extremos del estadio, atraviesan el domo completo de la estructura. Además, cuenta con un techo retráctil capaz de abrir o cerrar en un tiempo aproximado de nueve minutos; puertas de cristal, aire acondicionado y una enorme pantalla doble de LCD de alta definición colgando por encima del campo de juego. Las pantallas de más de 1.075 metros cuadrados son las más grandes del mundo en un recinto deportivo.

Sorteo Mundial 2026 previa (3) La FIFA definió que la Selección Argentina jugará sus tres partidos por el Grupo J del Mundial 2026 en dos sedes: el estadio Arrowhead, de Kansas City, y el AT&T de la ciudad de Dallas.

Para la Selección Argentina -y especialmente para Lionel Messi y el defensor Nicolás Otamendi-, el AT&T Stadium es un escenario conocido. En 2015, en un partido amistoso ante México, la Albiceleste caía por 0-2 y, a pocos minutos del final del cotejo, igualó el pleito con tantos de Sergio Lionel Agüero y del actual capitán del conjunto campeón del mundo.

Además, cabe destacar que el AT&T Stadium fue sede de choques correspondientes a la Copa América 2024 y a distintas ediciones de la Copa de Oro de la CONCACAF.