Una supercomputadora pronosticó al ganador del Mundial 2026: ¿Cómo le irá a la Selección Argentina?

Una empresa especializada en datos deportivos simuló el torneo y calculó las probabilidades de los equipos que competirán en la próxima Copa del Mundo.

Con el sorteo ya definido y el nuevo formato de 48 equipos en marcha, una supercomputadora analizó uno por uno los posibles cruces del Mundial 2026 y predijo quién tiene más chances de quedarse con el título. El estudio, elaborado por una reconocida empresa de datos deportivos, también proyectó cuál sería el recorrido de la Selección Argentina a lo largo del torneo que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá .

El torneo, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se jugará la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , contará con una fase de grupos compuesta por 12 zonas y una competencia de favoritos que se perfila más disputada que nunca.

La selección de España encabeza el listado de selecciones con mayores probabilidades de adjudicarse la Copa del Mundo , según el análisis realizado por el superordenador de Opta , el reconocido sistema de datos deportivos. El modelo estadístico otorga al combinado dirigido por Luis de la Fuente un 17% de posibilidades de coronarse campeón del mundo, basando la predicción en el equilibrio de la plantilla y la proyección de los actuales campeones de Europa. El plantel español destaca por la profundidad de su mediocampo y la variedad ofensiva, factores que lo sitúan por encima de otros aspirantes en la previa al certamen.

El segundo lugar en las previsiones lo ocupa Francia, que con un 14,1%, llega al Mundial después de haber ganado la edición de 2018 y luego de llegar a la final en 2022. El equipo de Kylian Mbappé apunta a su tercera consagración y parte como uno de los conjuntos más regulares de la última década.

Selección. España

En el tercer puesto aparece Inglaterra, con un 11,8%. El análisis del algoritmo predice que bajo la dirección de Thomas Tuchel, los ingleses podrían superar la barrera de seis décadas sin títulos mundiales y avanzar hasta las instancias decisivas.

En qué lugar de las predicciones se encuentra la Selección Argentina

A pesar de la expectativa generada por la posible consagración consecutiva de Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni solo figura en el cuarto lugar con un 8,7% de opciones, según la herramienta estadística. El campeón vigente aspira a convertirse en la primera selección en retener el título desde el Brasil de 1962. La presencia de Lionel Messi y la experiencia adquirida por los más jóvenes en Qatar 2022 constituyen los principales avales de la Albiceleste, que compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania durante la primera fase. El plantel argentino mantiene la base del último Mundial y llega como vigente líder de la clasificación sudamericana.

messi copa del mundo.jpg La Copa del Mundo que Messi levantó en Qatar estará en la región en los próximos días.

El listado de principales candidatos lo completan Alemania, con un 7,1%, y Portugal, que cuenta con un 6,6% y buscará el primer título mundial de su historia en el torneo que podría marcar la despedida de Cristiano Ronaldo. Ambos equipos se mantienen dentro del grupo de posibles ganadores, a pesar de las dudas generadas por sus actuaciones recientes en competencias internacionales.

Brasil, cinco veces campeón del mundo y el otro representante sudamericano histórico, ocupa la séptima posición, más relegada en las proyecciones de Opta con un 5,6% de probabilidades. El seleccionado que será dirigido por Carlo Ancelotti tiene una plantilla con figuras de talla mundial, pero las estadísticas recientes de partidos eliminatorios y grandes torneos no acompañan el optimismo.

Entre las sorpresas del listado, se encuentra Países Bajos, equipo que nunca logró el título, aunque en esta edición recibe un 5,2% de opciones tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024 y cuartos de final en el último Mundial. Noruega aparece con un 2,3%, impulsada principalmente por la capacidad goleadora de Erling Haaland. Colombia figura en la décima posición del ranking, con 2,0%, gracias al rendimiento de su estrella Luis Díaz y la regularidad exhibida en las eliminatorias.