Sorteo Mundial 2026: la Selección Argentina ya conoce a todos sus rivales en el grupo J

Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argelia. El sábado se conocerán los horarios y fechas de los partidos.

La Selección Argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026 , donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania , luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni , que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

Sorteo Mundial 2026 Scaloni

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou.

Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia.

Por último, el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la “Scaloneta” se mete entre los ocho mejores, se podría dar uno de los cruces más esperados por los fanáticos del fútbol ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.

El sorteo del Mundial para el resto de las selecciones sudamericanas

La pentacampeona del mundo Brasil encabezará el Grupo C y enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití. El equipo del italiano Carlo Ancelotti disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde jugará ante los áfricanos en Boston, en Miami ante los europeos y en Filadelfia ante los centroamericanos.

La Paraguay del argentino Gustavo Alfaro integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del tercer repechaje europeo que saldrá de Eslovaquía, Kosovo, Turquía y Rumania.

El equipo guaraní disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde enfrentará a los anfitriones en Los Ángeles mientras que los otros dos partidos los jugará en San Francisco.

La Ecuador del argentino Sebastián Beccacece compone el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. En Estados Unidos, la ´Tri´ jugará ante los africanos en Houston, ante los centroamericanos en Kansas y ante los europeos en Filadelfia.

La bicampeona del mundo Uruguay, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, integra el Grupo H donde enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los charrúas jugará ante los saudíes y africanos en Atlanta mientras que chocará ante los europeos en Houston.

Copa del Mundo (1).jpg Los cambios que confirmó la FIFA para el sorteo del Mundial 2026.

De los latinoamericanos clasificados, Uruguay es quien quedó más complicada en un grupo compuesto por el candidato y actual campeón europeo España, la dura Arabia Saudita que le generó dolores de cabeza a Argentina en Qatar 2022 y la debutante Cabo Verde que llega con hambre de hacer historia en su primera participación mundialista.

De clasificarse en el repechaje internacional ante Iraq y Surinam, Bolivia pasará a ser el de panorama más complicado ya que integrará el Grupo I con Francia, Noruega y Senegal. De clasificarse, Bolivia jugará en Estados Unidos, en las ciudades de Boston y Filadelfia.

Por su parte, Colombia del argentino Néstor Lorenzo integra el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el repechaje internacional que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Los cafeteros jugarán en la ciudad mexicana de Guadalajara y en las estadounidenses de Houston y Atlanta.

Aparte de Argentina, la selección de Colombia es el combinado latinoamericano que mejor parado quedó en la fase de grupos con un solo partido complejo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y dos encuentros que deberían ser accesibles ante Uzbekistán y el repechaje internacional.

Los grupos

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Repechaje.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Repechaje.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Repechaje.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.