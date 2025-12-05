Mundial 2026: Jordania, el debutante histórico en la Copa del Mundo

Argentina enfrentará a esta selección debutante el sábado 27 de junio por el grupo J del certamen mundial de fútbol.

Jordania debuta en el mundial 2026. Será el tercer rival de la Selección argentina.

La Selección Argentina , vigente campeona del mundo, ya conoce a sus tres oponentes en el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026, un desafío que presentará dos rivales con historia y un debutante absoluto en la máxima cita planetaria.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante las selecciones de Argelia, Austria y Jordania , según deparó el sorteo realizado para el certamen que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El enfrentamiento entre Argentina y Jordania será un hito, ya que se trata de un enfrentamiento inédito entre ambas selecciones.

El equipo asiático, conocido como Al-Nashama (Los Bravos), está experimentando un crecimiento futbolístico significativo en los últimos años. Su perfil competitivo se basa en una defensa firme y un ataque confiable, liderado por el delantero Ali Olwan.

Seleccion Jordania (1)

Jordania es un debutante absoluto en la Copa del Mundo, siendo la edición de 2026 su primera participación. Anteriormente, su principal vitrina continental fue la Copa Asiática, donde ha logrado alcanzar los cuartos de final en 2004 y 2011. Recientemente, el seleccionado jordano llegó a la final de la Copa Asiática 2023.

La clasificación de Jordania al Mundial 2026 es un logro histórico, ya que se convirtió en la primera nación árabe en obtener su boleto directo para esta edición. El equipo clasificó el 5 de junio de 2025, tras vencer 3-0 a Omán. Su camino incluyó una sólida actuación en la Segunda y Tercera Ronda de las Eliminatorias Asiáticas.

Seleccion Jordania (3)

En la Tercera Ronda, terminó en segundo lugar de su grupo con 16 puntos, por detrás de Corea del Sur, tras lograr cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El sorteo del Mundial para el resto de las selecciones sudamericanas

La pentacampeona del mundo Brasil encabezará el Grupo C y enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití. El equipo del italiano Carlo Ancelotti disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde jugará ante los áfricanos en Boston, en Miami ante los europeos y en Filadelfia ante los centroamericanos.

La Paraguay del argentino Gustavo Alfaro integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del tercer repechaje europeo que saldrá de Eslovaquía, Kosovo, Turquía y Rumania.

El equipo guaraní disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde enfrentará a los anfitriones en Los Ángeles mientras que los otros dos partidos los jugará en San Francisco.

La Ecuador del argentino Sebastián Beccacece compone el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. En Estados Unidos, la ´Tri´ jugará ante los africanos en Houston, ante los centroamericanos en Kansas y ante los europeos en Filadelfia.

La bicampeona del mundo Uruguay, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, integra el Grupo H donde enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los charrúas jugará ante los saudíes y africanos en Atlanta mientras que chocará ante los europeos en Houston.