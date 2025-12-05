Mundial 2026: el debut de la Selección argentina frente a Argelia y el antecedente de 2007

El equipo de Lionel Scaloni comenzará su participación en la próxima Copa del Mundo frente a los africanos el 16 de junio, por el grupo J.

Argelia será el primer compromiso de la Selección argentina en el mundial 2026

La Selección Argentina , vigente campeona del mundo, ya conoce a sus tres oponentes en el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un desafío que presentará dos rivales con historia y un debutante absoluto en la máxima cita planetaria.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante las selecciones de Argelia, Austria y Jordania , según deparó el sorteo realizado para el certamen que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El análisis de los antecedentes de estos combinados nacionales, su recorrido mundialista y el camino que transitaron para obtener su boleto a Norteamérica, se convierte en un punto clave en la previa del torneo.

Argelia: el único antecedente, una victoria vibrante en 2007

El cruce entre Argentina y Argelia será el primer partido que disputarán en una Copa del Mundo, ya que su historial se limita a un único enfrentamiento de carácter amistoso. Este encuentro se jugó el 5 de junio de 2007 en el Estadio Nou Camp de Barcelona.

El partido, preparatorio para la Copa América de Venezuela de ese año, fue un duelo de muchas emociones que culminó con una ajustada victoria argentina por 4-3. La Albiceleste, que en ese momento era dirigida por Alfio Basile, se adelantó con un penal de Carlos Tevez al minuto y medio.

Seleccion Argelia (3)

No obstante, el conjunto africano logró revertir el marcador antes del descanso, yéndose al entretiempo con una ventaja de 2-1, con goles de Anthar Yahia y Madjid Bougherra.

En la segunda mitad, la jerarquía de las figuras argentinas se hizo presente, con Lionel Messi empatando nuevamente desde el punto de penal y Esteban Cambiasso poniendo el 3-2. Posteriormente, Messi selló su doblete personal para el 4-2, aunque Nadir Belhadj descontó para el 4-3 definitivo.

En aquella formación argentina se destacaban nombres como Roberto Abbondanzieri, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Javier Zanetti, Fernando Gago, Esteban Cambiasso, Carlos Tevez y Lionel Messi.

Historia mundialista y clasificación a 2026

La selección de Argelia disputará su quinta fase final en la Copa del Mundo, con su primera participación remontándose a España 1982. El mejor resultado de los africanos fue alcanzar los octavos de final en Brasil 2014, donde cayeron eliminados ante Alemania. Otras participaciones incluyen México 1986, Sudáfrica 2010 y la mencionada en 2014.

En México 1986, por ejemplo, quedaron últimos de su grupo con un punto, tras un empate 1-1 con Irlanda del Norte y derrotas ante Brasil y España.

Seleccion Argelia (1)

Argelia se convirtió en el vigésimo país en asegurar su clasificación para el Mundial 2026. Obtuvo su boleto de forma directa por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras imponerse 0-3 ante Somalia. Con este logro, Argelia se suma a Marruecos, Túnez y Egipto como las naciones africanas clasificadas.

El sorteo del Mundial para el resto de las selecciones sudamericanas

La pentacampeona del mundo Brasil encabezará el Grupo C y enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití. El equipo del italiano Carlo Ancelotti disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde jugará ante los áfricanos en Boston, en Miami ante los europeos y en Filadelfia ante los centroamericanos.

La Paraguay del argentino Gustavo Alfaro integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del tercer repechaje europeo que saldrá de Eslovaquía, Kosovo, Turquía y Rumania.

El equipo guaraní disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde enfrentará a los anfitriones en Los Ángeles mientras que los otros dos partidos los jugará en San Francisco.

La Ecuador del argentino Sebastián Beccacece compone el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. En Estados Unidos, la ´Tri´ jugará ante los africanos en Houston, ante los centroamericanos en Kansas y ante los europeos en Filadelfia.

La bicampeona del mundo Uruguay, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, integra el Grupo H donde enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los charrúas jugará ante los saudíes y africanos en Atlanta mientras que chocará ante los europeos en Houston.