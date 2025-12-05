El motivo de los guantes virales de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina debió lucir unos guantes blancos para trasladar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo.

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al escenario principal del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. El campeón del mundo ingresó con un traje negro y unos llamativos guantes blancos , una práctica que generó preguntas entre los televidentes.

Según se supo, si bien Scaloni es uno de los autorizados a tocar el trofeo (junto a los jugadores ganadores, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA), el uso de guantes en la ceremonia de sorteo es una práctica habitual en los traslados y presentaciones para evitar que queden huellas marcadas sobre la superficie de oro .

La FIFA protege el trofeo original con celo, ya que se estima su valor en 20 millones de dólares . Además, la Copa original se retira rápidamente del campo tras la victoria para ser reemplazada por una réplica de bronce recubierta en oro.

¿Qué dijo Scaloni en el sorteo del Mundial?

Scaloni, presentado por la modelo Heidi Klum, recordó la dramática final de Qatar 2022 y dejó un mensaje de cara a la nueva competencia: "Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento creímos que ese partido podía terminar mal", recordó el DT en español.

El mensaje fue un aviso de esperanza: "En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nada nunca por perdido", cerró Scaloni antes de sentarse junto a los demás entrenadores.

El grupo de la Selección Argentina

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado. Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la “Scaloneta” se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados por los fanáticos del fútbol ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.