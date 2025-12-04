Messi llenó de elogios a Scaloni y lo recordó como compañero en 2006: "Me cagaba a patadas"

El capitán de la selección no escatimó en sus palabras positivas con el DT, aunque se acordó entre risas de cuando compartieron plantel.

Lionel Messi habló en exclusiva con SportsCenter y dejó varias declaraciones interesantes, entre ella varios elogios al DT de la selección argentina, Lionel Scaloni . Aunque también, el astro del Inter de Miami, recordó el Mundial 2006, donde compartió equipo con Scaloni y entre risas confesó: "Me cagaba a patadas".

En la previa del sorteo para el Mundial 2026, en el que la vigente campeona del mundo conocerá a sus rivales en fase de grupos, Messi fue a fondo con lo que cree que fue determinante desde el técnico y el equipo para lograr el título en Qatar 2022.

"Desde el primer día Scaloni bajo una línea, con una idea, y lo mejor que hizo, mas allá de todo lo que sabe de futbol y como plantea los partidos, es como trabaja y la cercanía que tiene con el grupo, de la manera de tratar a los jugadores, de saber llegarle y hablarle a cada uno" declaró Messi sobre su entrenador, y cerró contando que los " conoce humanamente".

También bromeo sobre su convivencia como jugadores en 2006, cuando Messi fue al Mundial con apenas 19 años: "Scaloni era un personaje, ahora se volvió mas serio y cambió, pero de compañero era totalmente diferente, estaba todo el tiempo jodiendo, y de nosotros los mas chicos estaba muy cerca nuestro, yo le digo q en el Mundial 2006 me cagaba a patadas".

"EN EL MUNDIAL 2006 ME C... A PATADAS", la imperdible confesión de Leo Messi sobre lo que fue tener a Lionel Scaloni de compañero en la Selección Argentina.



Messi opinó sobre el Mundial y la fortaleza del grupo argentino

Con respecto al grupo de la selección argentina, el 10 opinó sobre lo que él cree es su mayor fortaleza: "Este es un grupo de muchos chicos con mentalidad ganadora. Esa mentalidad se contagia y se nota en los entrenamientos: se matan, se cagan a patadas, pero tenemos un grupo espectacular. Dentro de la cancha, en esos momentos, todos dan el máximo. Después se piden disculpas y está todo bien. Eso fue obra de Scaloni".

Además, dejó sus sensaciones con las oportunidades de la selección de llegar a instancias finales en 2026: "Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier Selección te puede complicar y te puede dejar afuera".

También comentó la dificultad de ganar un Mundial y dejó un gran elogio para Emiliano Martínez: "Puede pegar en el palo y salir o pegar en el palo, te entra y quedar eliminado. Si bien fuimos muy superiores tanto con Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar. Pero puede ser que llegues a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial".

"TUVIMOS A LA BESTIA DEL DIBU QUE NOS HIZO GANAR...", Leo Messi destacó tener al DIBU MARTÍNEZ para los momentos claves en el último Mundial.



Lionel Messi y la importancia de Leandro Paredes en Boca

El astro argentino sorprendió hablando de la importancia de Leandro Paredes en su llegada a Boca: "Leo le dio un cambio grande a Boca desde su llegada. Creo que Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local. Gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar al equipo adentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo se lleva muy bien".