A cuatro días del clásico platense: Gimnasia no se entrenó por falta de pago al plantel

Los jugadores del Lobo decidieron no presentarse a la práctica reclamando los meses adeudados por la dirigencia del club.

La Plata se paralizará el lunes a las 17hs, cuando Gimnasia reciba a Estudiantes de La Plata en el Bosque por las semifinales del Torneo Clausura . Pero a solo cuatro días del encuentro, los jugadores del Lobo decidieron no presentarse a entrenar , reclamando hasta cuatro meses adeudados de sueldos por el club.

Hoy, además, asumió formalmente la nueva dirigencia de Gimnasia, con Carlos Anacleto como nuevo presidente, que fue rápidamente consultado por este inconveniente y bajó un poco la polémica: "Mañana a primera hora seguro resolvemos todo".

“El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses , es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996591381637132389?s=20&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: a días del clásico con Estudiantes por las semifinales del #Clausura, el plantel de Gimnasia compartió un comunicado en redes sociales anunciando que hoy no se entrenó por falta de pagos y una deuda desde el mes de julio. pic.twitter.com/T4RdvyHzzE — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.

Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue -y continúa siendo- que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes.

Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando. El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece”.

Anacleto asumió y ya encara la situación del plantel

Ayer, en el marco de la final del Torneo De Reserva, en la que Gimnasia perdió por penales ante Boca, Anacleto había dejado algunas declaraciones sobre la "mala situación financiera" aunque rescató que la idea es "no debilitar al plantel profesional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1996322243547111593?s=20&partner=&hide_thread=false Carlos Anacleto, presidente electo de Gimnasia, dialogó con TyC Sports a un día de su asunción: "LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLUB ES MALA, LA IDEA ES NO DEBILITAR AL PLANTEL PROFESIONAL", expresó en la previa a la final de reserva entre el Lobo y Boca. pic.twitter.com/OYxgd6vhlJ — TyC Sports (@TyCSports) December 3, 2025

Tras su asunción oficial como presidente, fue consultado por el paro de jugadores y buscó evitar la polémica: "No nos sorprendió la medida de los jugadores -de no entrenar- pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves de home banking para pagar. Mañana a primera hora resolvemos todo".

También manifestó que en el clásico de la semifinal del torneo, la dirigencia implementará un bono de caracter solidario de $10000 la popular o $20000 la platea, para el socio que pueda aportar ese dinero para el partido, aunque aclaró que no es obligatorio.