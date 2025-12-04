Mundial 2026: los 48 equipos, los 12 grupos y cómo afectará el nuevo formato al camino hacia la final

El formato que se estrena genera gran incertidumbre y las selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos. Este viernes se realizará el sorteo en Washington.

El Sorteo Final del Mundial 2026 de este viernes 5 de diciembre de 2025 no solo definirá los cruces, sino que también marcará el inicio de la era del fútbol con 48 selecciones . Esta expansión histórica del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, significa un cambio radical en la estructura de la competencia.

La organización del campeonato pasa de 32 a 48 equipos , impactando directamente en la fase de grupos y en la complejidad del camino que deberá recorrer cualquier campeón hasta levantar el trofeo.

La decisión de la FIFA de aumentar el cupo de participantes fue justificada en la búsqueda de una mayor representación global y en dar oportunidad a países que históricamente tuvieron dificultades para clasificar. Sin embargo, en términos deportivos, introduce una nueva complejidad y alarga la duración del campeonato. La clave para entender la nueva dinámica reside en el formato de la fase inicial: los doce grupos de cuatro equipos .

Copa del Mundo (1).jpg Los cambios que confirmó la FIFA para el sorteo del Mundial 2026.

El fin del formato tradicional en este Mundial: el pase de 32 a 48 equipos

El diseño de la Copa Mundial, que estuvo vigente desde Francia 1998, se basaba en ocho grupos de cuatro equipos, con los dos primeros clasificando a octavos de final. El Mundial de 2026 abandona esa estructura para dar paso a doce grupos (A al L), también de cuatro selecciones cada uno.

La principal diferencia radica en la cantidad de clasificados a la fase de eliminación directa. En lugar de comenzar en los octavos de final, el torneo presentará una ronda de dieciseisavos de final. A esta etapa accederán un total de 32 equipos:

Los dos primeros de cada uno de los doce grupos.

Los ocho mejores terceros de los doce grupos.

bombos mundial 2026

Esta inclusión de los ocho mejores terceros es el factor más distintivo y novedoso. Si bien ofrece una "segunda oportunidad" a equipos que no tuvieron un buen desempeño, también mantiene la incertidumbre en todos los grupos hasta el último minuto. Las selecciones deberán calcular y esperar resultados de otros grupos para confirmar su pase, lo que puede llevar a estrategias de juego más conservadoras en la recta final de la fase inicial.

Estados Unidos, México y Canadá serán cabeza de serie por ser las anfitrionas, y luego los otros 9 equipos del bombo 1 están determinados por ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El camino más largo hacia la gloria

En las ediciones anteriores, con 32 equipos, el campeón disputaba un total de siete partidos: tres en la fase de grupos y cuatro en las rondas de knock-out (octavos, cuartos, semifinal y final). Con el nuevo formato y la inclusión de los dieciseisavos de final, la cantidad total de encuentros a disputar por el campeón se incrementa.

A partir del Mundial 2026, el equipo que logre alzar la Copa del Mundo deberá jugar un total de ocho partidos. El aumento de solo un encuentro podría parecer menor, pero esta adición se produce en la fase de eliminación directa, donde la presión y el desgaste físico y mental son máximos.

El camino se vuelve más exigente, requiriendo un staff técnico y un plantel aún más profundo y preparado para el desgaste físico.

El factor geográfico del tripartito

Otro elemento que afectará el desarrollo del torneo y la planificación de las selecciones es la geografía. Al ser organizado por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), las distancias a recorrer entre sedes serán significativamente mayores a lo visto en Mundiales anteriores.

Si bien el sorteo se realizará en Washington D. C., la definición de los grupos y sus correspondientes sedes será fundamental. Por ejemplo, un equipo en un grupo con ciudades anfitrionas muy dispersas (como Vancouver, Ciudad de México y Miami) deberá afrontar viajes largos, que influyen directamente en la recuperación de los jugadores y en la estrategia de entrenamiento. El sorteo no solo definirá los rivales, sino también la logística de vuelos y la adaptación a diferentes climas y husos horarios dentro de Norteamérica.

En resumen, el Mundial 2026 se perfila como un torneo más largo, más inclusivo y, sobre todo, más exigente. El sorteo de este viernes 5 de diciembre será el punto de partida para que las 48 selecciones comiencen a trazar su estrategia para sortear los 12 grupos y enfrentarse al camino más largo de la historia de la Copa del Mundo.