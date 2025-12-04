Mundial 2026: cuáles serían el "mejor" y el "peor" grupo que le podrían tocar a Argentina en el sorteo

A un día de conocer a los rivales de la Albiceleste en el próximo Mundial, crece la expectativa entre los fanáticos.

Ya solo faltan horas para que la Selección Argentina conozca a sus primeros rivales y su fixture en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La suerte será fundamental para comenzar al camino hacia el bicampeonato y la cuarta estrella de la Albiceleste.

Argentina está en el Bombo 1 como cabeza de serie, junto con los países anfitriones, Brasil y las potencias de Europa: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Es decir que ninguno de estos podrán ser sus rivales y la primera fase del Mundial.

Enfrentará a un adversario de cada uno de los bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que no podrá tener rivales de Sudamérica (Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay están vedados) y sí o sí debe tener un europeo (y dos como máximo). De esta manera, en el bombo 2 están los seleccionados de mayor peso. En este caso, el más débil podría ser Australia, aunque en Qatar 2022 fue muy duro ganarles en octavos de final. Irán es otro rival de menor jerarquía, al igual que Austria, un europeo no tan duro como otros.

image

En el bombo 3, los asiáticos Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán son los señalados como los "accesibles". Podrían tocarle siempre que no aparezca Australia en el copón anterior ya que forman parte de la misma confederación de selecciones. Panamá también podría ser un buen rival, al igual que un africano de menor peso como es el caso de Sudáfrica. Lo mismo Escocia, un europeo menos complicado que Noruega, el otro de UEFA de este copón.

El caso del bombo 4 es especial, ya que Argentina y todos los cabezas de serie buscarán evitar a los ganadores de los repechajes europeos. Entonces, cualquier otro de los rivales, excepto Ghana puede ser aceptable: Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Entonces, dos opciones posibles de grupos "benévolos" para el equipo que dirige Lionel Scaloni son: Australia, Escocia y Cabo Verde o Haití; y Austria, Qatar y Nueva Zelanda.

El "peor" grupo que le puede tocar a la Argentina

Pero si queremos ser pesimistas, hay varios rivales complicados para la Argentina en el bombo 2. Hoy, Croacia, Marruecos y Japón son los equipos a los que todos quieren evitar. Pero Senegal y Suiza tampoco serían opciones para celebrar.

image

Del bombo 3, Noruega es el más pesado, sin dudas. El equipo nórdico es mucho más que solo Erling Haaland, el delantero del Manchester City que no se cansa de romper récords año tras año y que es uno de los principales artífices de que su país regrese a una Copa del Mundo. Los africanos Egipto y Costa de Marfil serían duros también.

En el bombo 4 es fácil: cualquier ganador de repechaje europeo será una mala noticia. Desde luego, Italia aparece primero en la lista de los "indeseables", pero Dinamarca y Turquía se le acercan.

Dos posibles malas combinaciones para la Argentina en este hipotético escenario serían: Croacia, Costa de Marfil e Italia; o Marruecos, Noruega y Dinamarca.