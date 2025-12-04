El ex futbolista que excluyó a Argentina como favorito al Mundial: "Con un poco de suerte llega a semifinales"

Un ex jugador de la selección de Holanda fue tajante con sus candidatos en 2026, dejando de lado a la vigente campeona del mundo.

El ex jugador holandes que excluyó a Argentina de los candidatos para el Mundial 2026.

El ex jugador holandés, Wesley Sneijder , brindó una entrevista al medio español Marca y dio sus favoritos para el Mundial 2026, dejando de lado a la actual campeona, la selección Argentina , con una sorpresiva frase: " Con un poco de suerte llega a semifinales" .

Sneijder es uno de los históricos en Holanda, habiendo llegado a la final en 2010 -cayendo ante España- y siendo semifinalista en 2014, cuando cayó con la selección dirigida por Alejandro Sabella . A nivel clubes, fue uno de los protagonistas del triplete del Inter en 2010.

En 2019 se retiró y no dejó atrás su vida en el fútbol, teniendo varios cruces con jugadores en actividad y comentando en los medios con un particular tono ácido. En esta ocasión, no escapó a la polémica , dando sus favoritos para el Mundial 2026.

Los favoritos de Sneijder al Mundial 2026, sin Argentina entre ellos

"Mis favoritos son Portugal, España, Francia y Brasil. No mencioné a Inglaterra, pero es que la competencia es mucho mayor ahora. Están todos muy cerca unos de otros. Va a ser una locura".

Cuando tuvo que mencionar otras selecciones fuertes, comentó: "Inglaterra tiene un equipo increíble, igual que Holanda. Son muy buenos. Pero tengo que elegir 4 equipos para las semifinales y esto es lo que pienso. Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, quién sabe".

Argentina y Holanda, una rivalidad caliente

Las declaraciones de Sneijder no pasan desapercibidas, al ser uno de los protagonistas de aquella semifinal caliente en 2014, que terminó con victoria de Argentina en los penales, con Chiquito Romero atajándole el tercer tiro al ex jugador del Inter.

Pero la rivalidad con Holanda no terminó en ese partido, sino que tendría un capitulo glorioso para la selección, en la llamada Batalla de Lusail, encuentro por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El partido tuvo de todo: una asistencia milimétrica de Messi para el gol de Molina, un penal del 10 argentino con topo gigio a Van Gaal incluido, el pelotazo de Paredes al banco holandes, el doblete de Weghorst, las chances desperdiciadas en la prorroga y un nuevo triunfo argentino por penales.

Al final del encuentro, en la zona mixta, Lionel Messi tuvo un duro cruce con Weghorst, a quien increpó con la famosa frase "qué miras bobo" mientras el holandes estaba detrás de la periodista que entrevistaba al capitán argentino. Este partido quedó en el recuerdo de los hinchas como uno de los más memorables de Qatar 2022.

La famosa frase de Sneijder sobre Messi y Cristiano Ronaldo

Con su tono polémico de siempre, el holandés se comparó con Messi y Cristiano después de su retiro: "Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tenía ganas. Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena. En esos detalles estuvo la diferencia. Ellos hicieron muchos sacrificios. Mi carrera, a pesar de esto, fue increíble".

El jugador, con pasado en el Real Madrid, tuvo el pico de su carrera bajo el mando de José Mourinho en Inter. En el conjunto italiano, ganó el triplete, siendo una de las piezas clave, e incluso fue uno de los grandes candidatos al Balón de Oro 2010.