Sin discursos, Rolando Figueroa tomó juramento y designó a sus nuevos funcionarios

Cómo quedará conformado el Gabinete provincial. El total de ministerios, secretarias y áreas que se reestructuraron.

En un acto corto y sin discursos, el gobernador Rolando Figueroa tomó juramento este jueves a los nuevos miembros del Gabinete provincial, en medio de un clima de consternación por la muerte del reconocido kinesiólogo del Hospital Bouquet Roldán, Luis Marchisio , esposo de la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna .

De hecho, antes de que se inicie la ceremonia se realizó un minuto de silencio en homenaje a Marchisio y Figueroa aclaró que el acto se iba a suspender, pero que se terminó concretando por pedido de la propia Ortiz Luna.

El primero de los juramentos, el gobernador se lo tomó a la flamante ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz. Luego fue el turno de Tanya Bertoldi como ministra de Infraestructura.

SFP Asuncion funcionarios nuevo gabinete gobierno ministros (18) Sebastián Fariña Petersen

Después juraron Gustavo Coatz (secretario del Interior), Rubén Etcheverry (secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, Copade), Lorena Barabini (secretaria de Mujeres y Diversidad), María Fernanda Villone (secretaria de Deportes y Cultura), Pablo Castillo (secretario de Trabajo).

Finalmente juraron Miryan Abojer (secretaria de Desarrollo Humano), María Eugenia Ferraresso (secretaria de Obras Públicas) y Ana Servidio, como secretaria de Vivienda y Hábitat.

SFP Asuncion funcionarios nuevo gabinete gobierno ministros (41) Sebastián Fariña Petersen

Además, se entregaron los decretos de designación como nuevos funcionarios a Joaquín Perrén (secretario ejecutivo permanente de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, ANIDE; Karina Montecinos, como subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Natalia Fenizi ( subsecretaria de Derechos Humanos), Juan Manuel Morales (subsecretario de Industria y Modernización) y Carlos “Beto” Vivero (subsecretario de Atención Ciudadana).

Cómo quedan los ministerios

Tras la jura, los once ministerios del gabinete provincial tendrán como titulares, en su mayoría, a funcionarios que ya venían desempeñándose al frente de esas áreas.

Ellos serán: Jefatura de Gabinete (Juan Luis Ousset), Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos (Jorge Tobares), Educación (Soledad Martínez), Economía, Producción e Industria (Guillermo Koenig), Trabajo y Desarrollo Humano (Lucas Castelli).

También están los ministerios de Juventud, Deportes y Cultura (Josefina Codermatz), Salud (Martín Regueiro), Seguridad (Matías Nicolini), Energía (Gustavo Medele), Infraestructura (Tanya Bertoldi); y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales (Leticia Esteves).

SFP Asuncion funcionarios nuevo gabinete gobierno ministros (51) Sebastián Fariña Petersen

La nueva ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, fue una de las funcionarias que habló tras la jura. Codermatz expresó su agradecimiento con el gobernador porque “nos dé lugar a jóvenes en estos espacios de mando y de liderazgo. Muy honrada y muy emocionada por eso”. “Estoy emocionada, con muchas ganas de trabajar para las juventudes, la cultura y el deporte”, dijo.

Recordó que estaba como directora de IADEP, donde trabajó “también articuladamente con cultura y con jóvenes para darles créditos. Ahora seguiremos en esa línea de trabajo y ampliando el horizonte de las diferentes subsecretarías”.

SFP Asuncion funcionarios nuevo gabinete gobierno ministros (48) Sebastián Fariña Petersen

Sostuvo que el pedido de Figueroa fue que se dedique “fuertemente a las tres áreas, pero sobre todo con los jóvenes, incorporando también a la cultura y el deporte como dos ejes fundamentales y a los jóvenes transversalmente en todas las áreas de gobierno”. Dijo que su tarea será en línea “a lo que venía proponiendo la (ex) ministra Julieta Corroza”.