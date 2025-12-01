¿Cuántos recursos recibió Figueroa de Nación en medio de la negociación con los gobernadores?

El gobierno de Milei, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, busca acercar posiciones para que se le aprueben proyectos clave. Pero a las provincias les giran cada vez menos fondos.

En medio de la negociación con los gobernadores, en busca del apoyo en el Congreso para la sanción de normas como la reforma laboral y el presupuesto 2026, se conocieron los números de la coparticipación y otros recursos que se giraron a las provincias en noviembre. Y Rolando Figueroa no recibió buenas noticias.

Según lo publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, a las diferentes jurisdicciones del país se les transfirió por coparticipación, leyes especiales y compensaciones un 5,4 por ciento menos que en igual mes del año pasado, tomando una inflación estimada del 2,3 por ciento.

Si bien durante la semana la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia difundirá los números finos en cuanto a los ingresos totales de Neuquén, se conoció que de Nación se le giró por todo concepto el mes pasado unos 88.400 millones de pesos, lo que da una baja real, contrastando la inflación, del 5,6%.

Neuquén se ubicó en una situación intermedia entre las provincias que más perdieron, como Santa Cruz (-6,6%), y las que menos, como Salta (-2,85%).

A su vez, tomando el período acumulado, es decir, enero-noviembre de 2025, la administración de Rolando Figueroa percibió un 1,5% más de recursos, que no compensa lo que se viene reclamando en cuanto a la relación despareja de lo que aporta la provincia al sistema de reparto de recursos coparticipables y lo que recibe (de cada 100 pesos le llegan 51). A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación el 1,7 por ciento.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Recursos en caída libre

Neuquén registró por tercer mes consecutivo una caída en términos reales de los recursos coparticipables. En octubre la baja fue del 0,1% (con 71.927 millones de pesos de coparticipación y $16.720 millones de otros regímenes.

Además, los fondos nacionales representan cada vez menos (18 por ciento) en el total de los ingresos de la provincia, donde las regalías hidrocarburíferas hacen por lejos el mayor aporte (49%), seguida por la recaudación local de impuestos (33%).

Esta distorsión (junto con el del coeficiente de reparto de recursos nacionales) es uno de los argumentos que el gobierno provincial viene exponiendo (lo hizo en campaña y buscará instalar la discusión con la conformación del nuevo Congreso Nacional) para que se revise este esquema y se abra la discusión para el tratamiento de una nueva ley de coparticipación.

A nivel país, en noviembre, la baja de recursos coparticipables alcanzó el 5,4% real. Según el IARAF, esto se explica, fundamentalmente, por la caída real interanual del 3,3% del impuesto a las ganancias y el descenso del IVA en un 3,5%.

A su vez, en el acumulado del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $54.538.000 millones, frente a $37.887.000 millones para igual período del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 44%, que se traduciría en una suba real del 1,5% al descontar la inflación de ese mismo período.