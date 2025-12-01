"Juventud y capacidad": quién es la joven funcionaria que asume como ministra en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa destacó las aptitudes de una joven de su equipo para asumir el flamante Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa anunció nuevos cambios en su gabinete para asumir la segunda mitad de su mandato frente a la provincia de Neuquén. A la creación del Ministerio de Infraestructura, sumó la formación de una nueva oficina: el Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, que estará a cargo de una joven funcionaria de su gestión.

A través de su perfil en redes sociales, el mandatario provincial anunció que la actual directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), Josefina Codermatz , estará al frente del nuevo Ministerio, que asumirá parte de las gestiones que estaban bajo la órbita de Julieta Corroza, senadora electa por La Neuquinidad.

"Josefina Codermatz va a estar al frente del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura , un área central para fortalecer nuestra red social y acompañar a las nuevas generaciones. Con su compromiso y capacidad, avanzamos en una gestión que combina renovación y experiencia para construir una provincia con más oportunidades", expresó Figueroa en un mensaje que difundió a través de redes sociales.

Aseguró que el nuevo ministerio que reunirá Juventud, Deporte y Cultura será “un área clave para la construcción de la red social y la sustentabilidad social de la provincia”. Destacó que esta integración era un proyecto largamente esperado en su experiencia en la administración pública y que ahora podrá concretarse “con toda la potencia necesaria”.

Codermatz fue una de las caras visibles en la implementación del programa Proyecta Futuro, que permitió que los jóvenes emprendedores o profesionales de toda la provincia accedIERAN a préstamos a baja tasa para crecer con sus negocios o dar los primeros pasos en su trabajo.

Figueroa Proyecto Futuro (17).JPG Claudio Espinoza

La directora del IADEP jurará como ministra el próximo 4 de diciembre, junto a otros funcionarios que serán parte del equipo provincial en la segunda mitad de la gestión. Entre ellos se cuentan la nueva ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el secretario del Interior, Gustavo Coatz, que dependerá del ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepé" Ousset.

La reestructuración del gabinete de Figueroa

En una conferencia de prensa, el gobernador neuquino aclaró que ya había anunciado que haría cambios en su gabinete para afrontar los próximos dos años de gestión, Aclaró que las modificaciones responden a necesidades de trabajo y estrategias de gobierno, pero no a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En ese contexto, en las últimas semanas tomó juramento como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves, la referente del PRO que hasta entonces ejercía el cargo de secretaria de Ambiente de la provincia.

A su asunción siguieron más cambios: el anterior ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, pasó a presidir NeuquénTur. Por otro lado, se anunció que Joaquín Perren, que fue candidato a diputado por La Neuquinidad pero no accedió a la banca, ejercerá como titular de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), teniendo en cuenta su experiencia al frente del Conicet en el Alto Valle.

leticia esteves vuelos chile

La semana pasada se anunció, además, la designación Tanya Bertoldi frente al Ministerio de Infraestructura, un cargo que había quedado vacante y temporalmente bajo la órbita del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig. Bertoldi debía terminar su mandato como diputada nacional por Neuquén este 10 de diciembre, pero renunciará unos días antes para jugar como ministra de Figueroa, un cargo que ejercía en parte como secretaria de Obras Públicas ad honorem.

La propia Bertoldi anunció que ue la Secretaría de Obras Públicas, que ahora deja vacante, quedará a cargo de su colega arquitecta y ex funcionaria de Omar Gutiérrez, María Eugenia Ferraresso, y también seguirán activos la UPEFE, que se ocupa de gestionar obras con fondos de organismos internacionales, y la Dirección Provincial de Vialidad. La novedad es que los organismos IPVU y Adus quedarán dentro de una Secretaría que va a articular la vivienda con el urbanismo y la planificación, bajo las órdenes de Ana Servidio, una socióloga de extracción peronista que lideraba el COPADE.

Polo Tecnologico - Inauguracion (41).JPG Rolando Figueroa Tanya Bertoldi Claudio Espinoza

Cambios por la salida de Julieta Corroza

El pasado viernes, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, juró como senadora nacional por Neuquén. A partir de su salida del gabinete provincial, Figueroa no buscó un reemplazo sino que optó por "desmembrar" su cartera y distribuir sus funciones en distintas áreas.

De esta manera, aclaró que el área de Desarrollo Social pasará a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que depende del ministro Lucas Castelli, así como la creación del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, con Codermatz como titular.

julieta corroza senadora

Por otra parte, Gustavo Coatz, quien estará al frente de la secretaría del Interior, dependerá del ministerio de Jefatura de Gabinete, con la función de administrar el vínculo con los Municipios, tal como hacía Corroza con el área de Gobiernos Locales. De este modo, la función que antes estaba a cargo de Corroza seguirá siendo supervisada por otro funcionario de máxima confianza de Figueroa: "Pepé" Ousset.