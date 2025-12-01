Jubilados ANSES: confirman montos totales con bono más aguinaldo y fechas de pago de diciembre 2025

El organismo de seguridad social dio a conocer el calendario de cobros y los valores que recibirán los beneficiarios en el último mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los montos actualizados y el calendario de pagos de diciembre para los jubilados y pensionados. Además, informó que habrá un bono destinado a los beneficiarios de sus programas.
En ese sentido, se confirmó el otorgamiento de un bono de $70.000 correspondiente al undécimo mes del año destinado a quienes cobren los haberes mínimos. La medida quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre.
Según lo indica la normativa, la finalidad de este pago adicional es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".
Cómo quedarán las jubilaciones que se cobrarán en diciembre
Con el bono y el pago del Salario Anual Complementario (SAC), la jubilación mínima quedará conformada de la siguiente forma:
- Haber mínimo base: $340.879,59
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79
El total será de $581.319,38. Este monto es uno de los mayores que reciben las personas que están en la base previsional.
En tanto, para quienes reciben la jubilación máxima, ANSES confirmó los siguientes importes:
- Haber máximo base: $2.293.796,92
- Medio aguinaldo: $1.146.898,46
El total será de $3.440.695,38. En este caso, no recibirán el bono extraordinario, ya que ese refuerzo está destinado a quienes cobran los haberes mínimos.
En cuanto a las personas que reciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor(PUAM) -equivalente al 80% del haber mínimo- también recibirán aumento, aguinaldo y bono de refuerzo. El total, que será de será de $479.055,50, está compuesto de la siguiente forma:
- Haber base: $272.703,67
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $136.351,83
Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, que equivalen al 70% de la jubilación mínima, también tendrán aumento, bono y aguinaldo. El total de $427.923,56 a cobrar en diciembre está compuesto de la siguiente forma:
- Haber base: $238.615,71
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $119.307,85
Las mujeres que reciben la pensión correspondiente a Madre de Siete Hijos cobrarán en diciembre un total de $581.319,38, que representa la suma de estos tres componentes:
- Haber base: $340.879,59
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $170.439,79
Cronograma de pagos previsto para diciembre
El organismo de seguridad social estableció el calendario de pagos para el último mes del año. Como es habitual, la organización es de acuerdo a la finalización del número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados y pensionados que reciben los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan los haberes mínimos
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Te puede interesar...
Leé más
Atención jubilados: quedan pocos días para renovar los pañales del PAMI, ¿cómo realizar el trámite hasta el 30?
Confirman la identidad del cuerpo hallado durante la búsqueda de los jubilados desaparecidos
Un preso terminó internado en grave estado luego de tragarse un tenedor
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario