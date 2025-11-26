Preocupación en la Selección Argentina: el jugador que podría nacionalizarse español

El goleador, que supo jugar en Vélez, Estudiantes y Platense, podría optar por representar a otra selección de fútbol.

El delantero argentino Mateo Pellegrino , actual atacante del Parma italiano con pasado en Vélez, Estudiantes y Platense , podría ser convocado al seleccionado español en lugar de a la Selección Argentina . El jugador de 24 años, que nació en Valencia, cuenta con un fuerte interés del entrenador Luis de la Fuente, DT de la Selección de España .

El jugador, hijo del entrenador de Lanús Mauricio Pellegrino, arribó al Parma en febrero de este año, a cambio de dos millones de euros por el 50% del pase, y está teniendo un buen pasar en el fútbol italiano, con 10 goles y una asistencia en 27 partidos. Con dificultades para conseguir centrodelanteros con altura y peso ofensivo que estén en buen nivel, Luis de la Fuente habría posado sus ojos en el atacante Mateo Pellegrino.

Su convocatoria al combinado ibérico sería probable debido a que el delantero del Parma nació en Valencia, en 2001, debido al paso de su padre por el club homónimo, en el que permaneció desde 1999 hasta 2004.

Así fue la carrera de Mateo Pellegrino, ex Vélez, Estudiantes y Platense, en el fútbol argentino

A pesar de nacer en el país europeo, el atacante vivió en Argentina desde los siete años y, en 2018, se incorporó a las divisiones inferiores de Vélez. Su debut en el conjunto velezano se dio tres años después, en un partido ante Banfield, aunque no tendría continuidad, con solo 13 partidos, y siendo suplente en 12 de ellos, hasta que fue prestado a Estudiantes.

En su llegada al “Pincha” comenzó siendo considerado como recambio aunque fue titular únicamente en tres ocasiones, empezó a perder su lugar y dejó de ser convocado, por lo que su préstamo por 18 meses se cortó poco después de un año, para que el atacante sea cedido nuevamente, esta vez a Platense.

Fue en el “Calamar” donde Pellegrino pudo empezar a demostrar su valía. Luego de ser parte de la Copa de la Liga 2023 en la que Platense fue subcampeón, alternando titularidades con suplencias y con un solo gol, el 2024 del delantero fue consagratorio: se terminó de ganar el puesto en el primer equipo y convirtió 15 goles, en los 40 partidos que disputó en el año.

Así, Pellegrino volvió a Vélez con la promesa de ser considerado para el primer equipo y entró desde el banco en el primer partido desde su regreso, aunque quería ser titular o, en todo caso, vendido al exterior. En conflicto con el club, la oferta del Parma dejó a ambas partes contentas y significó la vuelta del atacante a su continente natal.

El salto a Europa

Pellegrino llegó al club italiano a mediados de la temporada 2024/2025, pero eso no le impidió cerrar el torneo como titular, en una floja campaña del conjunto blanquinegro, con tres tantos en 13 encuentros.

Asentado como titular indiscutible, el atacante volvió a tener buenos números goleadores en la actual temporada, con siete goles en 14 participaciones, y podría ser citado a la Selección española, que se encuentra comenzando las gestiones para convencerlo.