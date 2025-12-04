Sorteo Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia desde Argentina

Este viernes 5 de diciembre se define la fase de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA inicia su cuenta regresiva de manera oficial. Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo final que determinará la composición de los grupos para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento, que define el destino de las 48 selecciones clasificadas, es un hito fundamental para los fanáticos del fútbol en todo el mundo. Se llevará a cabo en Washington , la capital de Estados Unidos.

La expectativa es alta, no solo por saber qué rivales enfrentarán las potencias, sino también por la aplicación del nuevo formato que regirá la competencia. Este cambio trae aparejada una estructura de campeonato inédita que será explicada en detalle durante la ceremonia.

Sorteo Mundial 2026 previa (2)

Horario clave para seguir la transmisión en Argentina

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 14:00 horas, hora de Argentina. El evento se celebrará en la capital estadounidense, Washington D. C., en un marco de gran gala en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La elección de esta ciudad subraya la magnitud global del evento, siendo Estados Unidos el país que albergará la mayor cantidad de partidos en 2026. La diferencia horaria garantiza que el sorteo se realice en un momento conveniente para la audiencia mundial, incluyendo a toda América Latina.

La transmisión en vivo del sorteo estará disponible a través de las cadenas televisivas que posean los derechos de transmisión de los eventos de la FIFA, entre ellos los canales deportivos TyC y ESPN, además de Telefé.

Sorteo Mundial 2026 previa (1)

El nuevo formato con 48 equipos que debutará en 2026

Una de las principales novedades de este Mundial es el aumento de la cantidad de participantes, pasando de los tradicionales 32 a 48 selecciones nacionales. Este cambio, el más grande en la historia reciente del torneo, busca darle mayor alcance e inclusión a equipos de confederaciones menos representadas.

La fase inicial de la competencia se modificará sustancialmente. El torneo se dividirá en doce grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos. Este formato asegura que cada equipo juegue al menos tres partidos, manteniendo la emoción de la fase de grupos.

bombos mundial 2026

El avance a la siguiente ronda también será diferente. Clasificarán a la etapa de eliminación directa, los dos primeros equipos de cada grupo. Adicionalmente, los ocho mejores terceros de todos los grupos también obtendrán un boleto a la siguiente fase, lo que mantendrá la tensión en la tabla de posiciones hasta el último encuentro de la fase de grupos.

La implementación de esta nueva estructura garantiza más partidos y, por ende, una mayor cantidad de días de competencia, lo que genera grandes expectativas.