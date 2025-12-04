ADEPA mostró preocupación por intimidaciones a periodistas de parte de dirigentes de AFA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió un comunicado expresando apoyo a los trabajadores de los medios.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó sobre el “crecimiento de estrategias y acciones” de parte de dirigentes deportivos para “intimidar y silenciar” a periodistas y medios. En el comunicado emitido, mencionan directamente a dos de las cabezas de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En un comunicado, la entidad subrayó que “ en las últimas semanas se multiplicaron cartas documentos, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales” por referirse a situaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según se mencionó en el comunicado, fueron alcanzados por estas “presiones” los periodistas Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell y Mario Pergolini, entre otros.

“Estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos”, denunció ADEPA.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifiesta su preocupación por el crecimiento de estrategias y acciones, por parte de dirigentes deportivos, que podrían tener como objetivo o efecto la intimidación y silenciamiento de periodistas y medios.

En las últimas… — ADEPA (@Adepargentina) December 4, 2025



En las últimas… — ADEPA (@Adepargentina) December 4, 2025

“Como han señalado ADEPA y otras organizaciones internacionales de prensa, aquí y en el mundo estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas ´SLAPPs´) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura. Los mismos objetivos persiguen las campañas mediáticas y en redes sociales desplegadas contra los periodistas que abordan estas temáticas”, enfatizó la asociación.

Además, destacó que “el acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios”. “La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, agregó ADEPA.

Algunos cruces de los periodistas contra la AFA de Tapia

Con la polémica entre Estudiantes de La Plata y la AFA por el título otorgado a Rosario Central y la negativa del club platense a realizar el pasillo correctamente en el partido de octavos de final del Clausura, se desató una guerra en la que se metieron muchos opositores a la política de Chiqui Tapia, entre ellos, varios periodistas que lo criticaron duramente.

En el marco de los allanamientos por la causa de Sur Finanzas, el periodista Trebucq posteo en X: "Ningún político salió a respaldar a Chiqui Tapia. Ningún deportista relevante salió a bancarlo. Parece que le comienzan a soltar la mano. Acá no hay grieta: lo silban oficialistas y opositores."

Ningún político salió a respaldar a Chiqui Tapia.

Ningún deportista relevante salió a bancarlo.

Parece que le comienzan a soltar la mano.

Acá no hay grieta: lo silban oficialistas y opositores.

Allanamientos de todo tipo, buscan el celular del financista y hasta Carrió apareció… — Esteban Trebucq (@trebuquero) December 1, 2025

Mario Pergolini, fiel a su estilo ácido, le dedicó algunos segmentos de su programa en Canal 13 a Claudio Tapia, mencionando que tiene "varias cartas documento" del presidente de la AFA. El ex vicepresidente de Boca compartió en su segmento algunas de las ayudas arbitrales a favor de Barracas Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EzE151a/status/1991042671205360119?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Pergolini no tiene miedo a Tapia!



El conductor volvió a la carga con su crítica sobre Barracas y la política del fútbol. Un desafío audaz a uno de los hombres más poderosos de la AFA #MarioPergolini #ChiquiTapia #BarracasCentral #AFA #FutbolArgentino pic.twitter.com/0fwE840DPO — Ezequiel del Antartida (@EzE151a) November 19, 2025

Por su parte, Viale realizó varias editoriales en sus programas de TN y Radio Rivadavia contra Tapia, como por ejemplo una en la que critica al kirchnerismo por bancar al presidente de la AFA y apuntar contra Verón, tras la polémica del pasillo de espaldas.

[AHORA] "Mirá que habían hecho todo mal este año...": "Jony" Viale apuntó contra el kirchnerismo por "bancar" al "Chiqui" Tapia, "confirmando" su "divorcio total con la sociedad", porque están "matando" a Verón y calificando de "fenómeno" al titular de la AFA.

@Rivadavia630 https://t.co/pj35R3R35d pic.twitter.com/M1zWuHDx7D — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 26, 2025



@Rivadavia630 https://t.co/pj35R3R35d pic.twitter.com/M1zWuHDx7D — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 26, 2025

Previo al conflicto con Verón, uno de los periodistas que había levantado la voz contra Tapia fue Mariano Closs, que había opinado sobre los bochornosos fallos arbitrales. Algunos días después de ese programa, el mismo relator pidió apoyo de sus colegas: "Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas".