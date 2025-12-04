La Corrida de Cipolletti ya tiene fecha para su edición 40 y el Municipio va por un récord histórico

El evento más tradicional de Cipolletti está a 100 días de cumplir cuatro décadas y el gobierno local apunta a una celebración histórica.

A través de las redes sociales, el intendente Rodrigo Buteler y el Director General de Deportes Leandro Domini anunciaron novedades para la Corrida de Cipolletti 2026 , que será una edición histórica, el evento más tradicional de la ciudad cumplirá 40 años y desde el Municipio de Cipolletti ya proyectan una de las convocatorias más grandes de su historia.

En un video difundido este miércoles, el jefe comunal abrió el anuncio con entusiasmo y un mensaje directo a la comunidad cipoleña y a todos los atletas. “ 40 años cumple la Corrida más importante de la Patagonia , de Argentina, del mundo. El secretario de deportes nos va a contar los detalles de la Corrida del año que viene, cuántas remeras, fecha, todo nos cuenta Leandro (Domini)”, comenzó el Intendente, marcando el tono festivo y anticipando los primeros datos oficiales.

“Mojarra” Domini tomó la posta y confirmó lo que muchos esperaban. “ Es el evento de nuestra ciudad que nos hace estar orgullosos ciento por ciento . El sábado 7 de marzo te esperamos 20 horas puntual como siempre y 21:30 la competitiva de 10 kilómetros”, sostuvo el titular del área deportivo municipal, ratificando el calendario y la estructura clásica de la prueba.

Pero el anuncio no quedó solo en fechas y horarios, Domini reveló además uno de los objetivos más ambiciosos de la historia del evento: “Vamos por el récord mundial de 20.000 participantes así que vamos por eso por los perritos, el 6 de febrero también tenemos la milla nocturna. Hay una previa que comienza hoy, a falta de 100 días para lo que va a ser el evento más importante para Cipolletti y la Patagonia”, aseguró.

La Corrida, considerada un ícono del calendario atlético del país y más en las últimas ediciones donde el trazado comenzó a otorgar puntos para los distintos rankings. Con la homologación de la IAAF, los 10 kilometros duplicaron su valor en el mapa y el circuito nacional. Por otro lado demás está decir que es el principal sello identitario para Cipolletti y el alto valle. Los vecinos copan la calle Pacheco, Mengelle y Alem cada vez que el evento llega.

En esta oportunidad el evento llega a sus cuatro décadas con una propuesta que busca superar todas las marcas. Desde la Municipalidad anticipan una logística ampliada, más servicios para el corredor, un fuerte despliegue de seguridad y una apuesta renovada a la participación familiar, formato que en los últimos años consolidó a la ciudad como anfitriona de uno de los encuentros deportivos más multitudinarios del sur argentino.

Con la fecha confirmada, sábado 7 de marzo de 2026, la cuenta regresiva ya comenzó. Y si algo quedó claro en el anuncio, es que Cipolletti va por una edición que pretende quedar en la historia.

En marzo pasado, la Corrida 2025 volvió a dejar huella con un nivel internacional que elevó el prestigio del evento. El brasileño Jerónimo Wendell Souza y la bonaerense Renata Dolarhe se consagraron en los 10 kilómetros competitivos, en una noche inolvidable frente a miles de espectadores.

