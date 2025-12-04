El importante triunfo del Fortaleza de Martín Palermo que pelea la permanencia en el Brasileirao

El entrenador argentino, Martín Palermo , está cerca de consumar el milagro de mantener a Fortaleza en el Brasileirao después de haberse hecho cargo del equipo en una situación sumamente apremiante .

Este miércoles su equipo derrotó 2-1 al Corinthians y salió de la zona de descenso directo a falta de una jornada para la finalización del campeonato brasileño, en el cuál descienden cuatro equipos cada temporada.

Los argentinos Tomas Pochettino y José Herrera marcaron los tantos del conjunto tricolor. Para el Timão descontó André Luiz. De esta manera, Fortaleza quedó 16° en la tabla con 43 unidades, un punto y una posición por delante de Vitória que es el último equipo en descender si el torneo terminase hoy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1996375748085780960&partner=&hide_thread=false Fortaleza le ganó a Corinthians, sumó 4 victorias consecutivas y SALIÓ DEL DESCENSO en el Brasileirão a UNA FECHA DEL FINAL.



La alegría de Martín Palermo, la celebración de los jugadores, los hinchas LLORANDO en la tribuna…



Al borde del MILAGRO. pic.twitter.com/zTswoTiaBw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 4, 2025

Horas después del partido se volvieron virales las imágenes de Palermo, visiblemente emocionado, celebrando el importante triunfo con su cuerpo técnico y demás integrantes del banco de suplentes.

En la última jornada del Brasileirao, el elenco de Palermo visitará a Botafogo, que se debate entre los puestos de acceso directo a la Libertadores o el Repechaje de la Gloria Eterna.

Cómo está la lucha por el descenso en el Brasileirao

Con el Flamengo ya coronado como campeón del Brasileirao, en la última fecha del torneo brasileño todos los focos estarán puestos en la definición del descenso de la máxima categoría del fútbol de Brasil. No sólo porque hay cinco equipos con posibilidades de sumarse a Juventude y Sport Recife, los ya descendidos, sino también porque entre los involucrados hay dos gigantes como Santos e Inter, y el Fortaleza de Martín Palermo, que todavía está en riesgo.

image

A una fecha del final, y con dos descensos todavía por definirse, hoy la zona baja de la tabla del Brasileirao marcha así: Santos, con 44 puntos; Ceará, con 43 puntos; Fortaleza, con 43 puntos; Vitória, con 42 puntos (descendiendo hasta el momento) e Inter de Porto Alegre, con 41 puntos (descendiendo hasta el momento).

Luego de dos empates consecutivos que lo había dejando nuevamente en la zona roja, Santos se recuperó en las últimas dos fechas, con un Neymar lesionado y con recomendación de operarse la rodilla izquierda y dar por cerrado su 2026, y hoy es el que mejor ubicado llegada de cara a la definición . A la victoria 3-0 ante Sport Recife de la fecha pasada, ahora se le sumó la también goleada 3-0 frente a Juventude, con un hat-trick de su máxima estrella. Así, dependen de ellos mismos para mantener la categoría. Pero no será un partido fácil para el Peixe, que enfrentará a Cruzeiro, uno de los animadores de esta temporada en el Brasileirao. A su favor, el equipo de Belo Horizonte ya tiene asegurada la tercera colocación y la plaza para la próxima Copa Libertadores y ya no tiene chances de alcanzar a Palmeiras en el segundo lugar.

Al igual que Santos, Ceará tendrá otro partido difícil en la definición. Después de la caída ante el campeón Flamengo, ahora irá ante el escolta, Palmeiras. Si bien el Verdao ya no juega por nada, después de perder la final de la Copa Libertadores y luego de quedar segundo en el Brasileirao, intentará cerrar su año de la mejor manera posible.

image

En la última fecha del Fortaleza de Martín Palermo enfrentará a Botafogo de visitante. Con una racha de nueve partidos sin perder, con cuatro empates y cinco triunfos, los últimos cuatro de manera consecutiva, al equipo del Titán le alcanza con un triunfo para mantenerse en el Brasileirao. Un detalle no menor es que Botafogo está séptimo en el certamen, y hoy estaría accediendo a la zona de clasificación de la Copa Libertadores. Un triunfo ante Fortaleza podría dejarlo en zona de acceso directo al certamen internacional o una derrota podría mandarlo directamente a Copa Sudamericana.

Tras la dura derrota 4-0 ante Red Bull Bragantino, Vitória quedó, junto con Inter, como los equipos más complicados de cara a la definición. En la última fecha enfrentará a Sao Paulo, que ya no tiene chances de Libertadores y tiene asegurado su lugar en la Sudamericana. Con un triunfo, podría salvarse si Fortaleza o Ceará no ganan o si Santos pierde. También podría salvarse con un empate del Peixe, pero en ese caso debería ganar por una diferencia de 10 goles o más.

El panorama de Inter, uno de los grandes en la lucha, es aún peor. El ex equipo de Ramón Díaz, que tiene sólo un triunfo en los últimos nueve partidos disputados, necesita ganarle sí o sí a Bragantino y esperar que Fortaleza y Ceará pierdan o que Vitória no gane y que Fortaleza o Ceará pierdan. Un empate o una derrota lo condenaría automáticamente sin importar el resto de los resultados.