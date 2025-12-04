Los diez partidos de fútbol del 2025 más buscados en Google en Argentina

El famoso motor de búsquedas de internet reveló qué fue lo más buscado por los argentinos en cuánto a fútbol en este año.

Es sabido que en la Argentina el fútbol es pasión de multitudes. Y, es por eso que la empresa Google realizó un ranking con los partidos más buscados en 2025 por los usuarios de nuestro país.

En primer lugar quedó el último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El pasado 9 de noviembre, en La Bombonera, el Xeneize venció 2-0 al equipo de Marcelo Gallardo con los goles de Exequiel Changuito Zeballos y Miguel Merentiel. Con la victoria, Boca se había asegurado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y además dio un paso más para quedar como líder del Grupo A del Torneo Apertura. Para River significó un duro golpe en pos de conseguir el ticket al certamen más importante de Conmebol.

Como detalle adicional, la cantante británica de pop, Dua Lipa, dijo presente en la cancha de Boca para presenciar el partido y fue uno de los acontecimientos más comentados en redes durante aquel super domingo.

En segundo lugar quedó la goleada de la Selección Argentina ante Brasil por la fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aquella noche del 25 de marzo en el estadio Monumental, los dirigidos por Lionel Scaloni apabullaron a su clásico rival por 4 a 1 gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. Lionel Messi no fue parte de la convocatoria, pero aún así los campeones del mundo le propinaron una paliza histórica a un Brasil que transitaba una crisis futbolística previa a la llegada de Carlo Ancelotti.

Tercero en búsquedas quedó la sorpresiva eliminación de River en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Platense, el futuro campeón, en el Monumental. El partido se jugó el 20 de mayo. El conjunto de Gallardo era el claro favorito ante el Calamar, pero perdió en la definición por penales luego de empatar sobre el final 1-1 gracias a un tanto de Franco Mastantuono. Cabe destacar que lo más destacado de aquella jornada fue la épica clasificación del Calamar pese a ser claramente perjudicado por los fallos arbitrales que beneficiaron al Millonario en el tramo final del juego.

Los partidos que completan el ranking

En el cuarto puesto quedó un partido que fue el blanco de memes y dejó a Boca sin chances en el Mundial de Clubes de Estados Unidos luego de empatar 1-1 ante el Auckland City, un equipo semi amateur de Nueva Zelanda. Aquel 24 de junio, los dirigidos por Miguel Russo debían golear a los oceánicos y aguardar una victoria del Bayern Múnich ante Benfica para tener chances de avanzar a octavos de final. Nada de eso ocurrió porque Boca jugó mal y terminó igualando luego del gol de Christian Gray, quien además de futbolista trabaja como profesor de una escuela.

En el quinto puesto del ranking figura el empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias de Conmebol. Ya clasificada, la Albiceleste recibió el 10 de junio al elenco cafetero en el Monumental. En un partido parejo y con clima intenso, Luis Díaz adelantó a la visita y, a 10 minutos del final apareció Thiago Almada para igualar. Fue expulsado Enzo Fernández.

En el sexto lugar figura el último clásico disputado entre Racing y River por los cuartos de final del Torneo Clausura. La Academia venció al Millonario por 3 a 2, en la última jugada del partido y luego de ir 2 a 1 abajo. En el séptimo lugar aparece la goleada de River Plate vs. Independiente del Valle, por 6 a 2 por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

En el octavo puesto se encuentra el partido entre Boca Juniors e Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura. Aquella noche el Rojo eliminó al Xeneize por 1 a 0. En el noveno vuelve a aparecer Boca, su enfrentamiento contra el Bayern Múnich alemán por la segunda fecha del Mundial de Clubes. Aquel viernes por la noche el equipo de Miguel Ángel Russo cayó por 2 a 1. Y finalizamos con el Barracas Central vs. Boca Juniors, del último Torneo Clausura que terminó en triunfo 3 a 1 del equipo de Claudio Úbeda.