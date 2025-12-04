¿Lo paga? La fortuna que le pidieron a River por un jugador que quiere para reforzarse

River ya está en conversaciones con representantes de distintos futbolistas que son del gusto de Marcelo Gallardo y los quiere para revertir el mal presente que atraviesa a nivel deportivo la institución. Necesita dar un paso grande en el mercado de pases si el entrenador no quiere seguir cosechando dolores de cabeza y un trato diferente por parte de los hinchas que se le acaba la paciencia.

La dirigencia ya recibió respuesta por un jugador en específico que buscan de cara al próximo mercado de pases. Se trata de Kevin Amaro quien le saldrá una fortuna al millonario si decide avanzar en las negociaciones con el Liverpool de Uruguay, según confirmó el presidente del club José Luis Palma luego de una reunión que mantuvo con Enzo Francescoli y Mariano Barnao , una mano derecha de Gallardo.

Luego del encuentro que se concretó entre las partes en Montevideo, Uruguay, el presidente del club charrúa le puso un alto costo al jugador. "El precio de Kevin Amaro que es el mismo para River que para otros interesados que son clubes importantes es de u$s 10.000 por el 70%" , le confesó a los medios de comunicación que le consultaron sobre el futbolista de tan solo 21 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1996384932201984351&partner=&hide_thread=false ¡LIVERPOOL COTIZÓ A KEVIN AMARO EN 10 MILLONES DE DÓLARES POR EL 70% DEL PASE!



Lo confirmó José Luis Palma, presidente del club.



El Cuchilla y River Plate argentino tuvieron el primer encuentro personal.



@DarioAlberti en #DFSHAUY pic.twitter.com/TV2h3kPoav — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) December 4, 2025

"Estamos en una etapa inicial. Es el primer encuentro personal con las autoridades de River. Lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan”, dijo en su relato dejando abierta la posibilidad a que las negociaciones se potencien y agregó: “Como pasa en estos casos. Al comienzo hay distancias aparentemente insalvables pero con buena voluntad y cediendo de ambas partes tengo la esperanza de que se llegue a concretar la transferencia".

River busca soluciones: los seis nombres que suenan en la mente de Gallardo para reforzar al equipo

Marcelo Gallardo empezó el plan de renovación de plantel luego de un período de varios meses donde el equipo no ha logrado cumplir los objetivos propuestos para la temporada y depende exclusivamente de Boca para acceder a la Copa Libertadores 2026.

Lo hizo con la salida de los héroes de Madrid (Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco) y del delantero colombiano Miguel Ángel Borja que había perdido la consideración del DT y la paciencia de los hinchas de River. En medio del revuelo por las salidas, el entrenador prepara una extensa lista con nombres que buscará en el mercado de pases para poder encontrar soluciones en torno a la imagen futbolística paupérrima que ha dejado el equipo en el último período.

Son seis los nombres que rápidamente sonaron en el elenco de Núñez: Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Fausto Vera (Atlético Mineiro), Julio Soler (Bournemouth), Gianluca Prestianni (Benfica), Luciano Gondou (Zenit de Rusia) y Kevin Amaro (Liverpool de Montevideo), jugadores de renombre que podrían encontrar un lugar en el equipo ante las posibles nuevas salidas del club.

Según trascendió ya existieron reuniones entre la dirigencia del millonario y el representante de los jugadores Ascacibar y Vera, como inicio de conversaciones que continuarían con los otros jugadores.