Inesperado: cuánto presupuesto tendrá disponible Marcelo Gallardo para los refuerzos de River

El Muñeco ya le acercó a la dirigencia algunos nombres para incorporar en puestos clave: no se esperan inversiones rutilantes.

El presupuesto que River proyecta para la temporada 2026 requiere todavía la aprobación formal de la Comisión Directiva, pero en la última reunión de sus 25 integrantes se avanzó en la validación de una previsión clave: la gestión del presidente Stefano Di Carlo estima destinar alrededor de 20 millones de dólares a refuerzos .

La cifra representa la base del rearmado que deberá afrontar Marcelo Gallardo tras un recorte profundo en el plantel. Con ese monto, la dirigencia pretende abastecer las necesidades marcadas por el entrenador, que incluyen uno o dos defensores centrales, un lateral izquierdo, un volante central, un mediocampista creativo y un centrodelantero . La posibilidad de realizar semejante inversión también está atada a los ingresos por ventas de jugadores que no serán tenidos en cuenta, aunque se calcula que los montos recaudados estarán por debajo de lo que se desembolsará para incorporar.

El plan de salidas contempla negociaciones por futbolistas con vínculo vigente en el club como Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio. En paralelo, el Muñeco ya maneja nombres para reforzar sectores estratégicos: en ofensiva, vuelve a aparecer Lucas Beltrán , surgido en la cantera millonaria y considerado ideal para el sistema del DT. El delantero, con pocos minutos en el Valencia, es una opción atractiva pero difícil desde lo económico y contractual.

Gallardo El Muñeco preguntó por Lucas Beltrán y Luciano Gondou.

También tomó estado público el ofrecimiento de Darwin Núñez, quien pretende salir del Al-Hilal, aunque el interés no pasó de consultas preliminares. La búsqueda de un préstamo con opción por Luciano Gondou tampoco prosperó en las charlas con el Zenit. En la creación, el club evaluó la situación de Gianluca Prestianni, cuya escasa continuidad en Benfica despertó expectativas; y tomó nota del interés de Claudio Echeverri por regresar a préstamo.

Sin embargo, el futuro del juvenil dependerá de decisiones del Leverkusen y de la estructura del City Group, que en caso de cortar la cesión lo redirigiría a Girona o a otra institución europea. En el lateral izquierdo aparece la posibilidad más concreta: Román Vega, también del Zenit, podría ser repatriado para cubrir el hueco que dejó el adiós de Milton Casco, dado que Marcos Acuña no cuenta con reemplazo natural.

Las opciones de la Reserva que Gallardo podría tener en cuenta

Distinto es el panorama en la zaga, donde por ahora no surgieron candidatos firmes pese al impacto que generaron la grave lesión de Germán Pezzella y la probable partida del central trasandino. Ante este escenario, el estratega tendrá recurrir a la Reserva, que cerró la temporada con varios juveniles asomando en el radar del cuerpo técnico.

Entre ellos se destacan Cristian Jaime, extremo de 19 años que ya sumó minutos en Primera y firmó contrato con una cláusula millonaria; y Thiago Acosta, mediocampista de 20 años con presencia en distintos sectores del campo. También irrumpe Bautista Dadín, goleador de la categoría, ya con experiencia inicial en el plantel profesional.

Jaime Jaime ya debutó en Primera y es del gusto del DT.

Otros nombres considerados son Agustín De la Cuesta, volante central; Joaquín Freitas, figura de la Reserva; Agustín Obregón, con pasado en juveniles de selección; Facundo González, central de buen juego aéreo; Ulises Giménez, zaguero con experiencia en Selección Sub 17; y Lisandro Bajú, carrilero izquierdo que podría ganar terreno ante la falta de alternativas naturales en ese sector.