Adiós a los "héroes de Madrid": el plan que tendría Marcelo Gallardo para renovar el plantel

El entrenador de River planificaría una salida para un grupo de jugadores que tendrían el ciclo cumplido en el plantel.

River necesita dar vuelta la situación deportiva que le toca atravesar a pesar de que su mal rendimiento no se trata de un problema económico ni que no tenga las posibilidades de contratar jugadores de jerarquía. Uno de los principales motivos es la falta de renovación en el plantel teniendo a un plantel con un gran número de "héroes de Madrid".

Marcelo Gallardo planea una renovación en el plantel que apuntaría directamente contra los históricos jugadores del plantel millonario por lo que tendrían que organizar su salida de la institución. Son cuatro futbolistas de esa camada los apuntados ya que vencen sus contratos a fines de diciembre: el más ruidoso es Enzo Pérez , quien regresó tras estar en Estudiantes de La Plata, pero también se irán Ignacio Fernández -posibilidades de volver a Gimnasia de La Plata, el Pity Martínez y Milton Casco .

Al igual que ellos, Miguel Borja y Federico Gattoni se irán libres ya que terminan sus vínculos. Otros que integran el plantel están en dudas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio, Sebastián Boselli, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda.

River en Racing-Portada

La decisión de Di Carlo que podría generar un éxodo en River

River inició una nueva etapa en materia económica y deportiva, ya que el flamante presidente Stefano Di Carlo anunció un cambio estructural: a partir de ahora, los contratos del plantel profesional tendrán un tope fijo del 60% y el resto dependerá de la productividad del jugador.

Esto se da tras invertir alrededor de 74 millones de dólares en refuerzos en los últimos mercados de pases -sumado a contratos muy elevados para varios de ellos- y frente a la posibilidad concreta de no jugar la Copa Libertadores 2026.

La medida fue oficializada durante la primera reunión de Comisión Directiva de la nueva gestión y apunta a reducir la masa salarial del plantel más costoso del fútbol argentino.

La estructura propuesta contempla un salario fijo moderado y un sistema de objetivos que permitirá alcanzar el 40% restante en función de minutos jugados, rendimiento, goles, títulos obtenidos y clasificación a copas internacionales, entre otros parámetros exigidos. El modelo se aplicará a renovaciones, juveniles y refuerzos, pero no será retroactivo: quienes ya tienen contratos seguirán bajo las condiciones anteriores.

1763338673147-gallardo

Aunque la innovación contractual apunta a ordenar el futuro inmediato, River necesita alivio financiero a corto plazo. Con varios contratos altos firmados durante los últimos ciclos deportivos, la dirigencia mantiene la idea de una depuración profunda del plantel a fin de año.

La salida de jugadores con salarios elevados permitiría oxigenar las cuentas mientras se implementa el nuevo esquema de remuneración y se prepara un mercado de pases austero, alejado de la lógica de billetera abierta que marcó los últimos tres años.

En ese contexto, desde Núñez anticipan que el próximo mercado tendrá más bajas que incorporaciones y que el club solo irá por refuerzos puntuales. El rol de la Secretaría Técnica también está en revisión para 2026: todavía no está definido si continuará como área estructural o si las decisiones volverán a quedar exclusivamente bajo la órbita de Marcelo Gallardo y Mariano Barnao.