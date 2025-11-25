El jugador de River que pidió disculpas en redes tras la derrota ante Racing
El volante fue uno de los más apuntados por los hinchas del Millonario por un error clave que derivó en el tercer gol de la Academia.
River recibió un fuerte golpe ayer tras la derrota ante Racing que significó la eliminación del Torneo Clausura y el cierre de un flojo 2025. Los hinchas apuntaron fuerte a varios jugadores que no estuvieron a la altura, y muchas de las críticas se las llevó Matías Galarza Fonda.
El paraguayo tuvo un error clave en el tercer gol de Racing, al querer controlar la pelota en su propia área, lo que terminó en pérdida y el tanto agónica de los dirigidos por Gustavo Costas.
A través de sus redes sociales, Galarza pidió disculpas a los hinchas y se hizo responsable de su error: " Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión".
“Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”, cerró el mediocampista, acompañado por dos emoticones de corazones, uno rojo y otro blanco.
La posible limpieza que haría River en su plantel
Tras la eliminación en los Playoffs del Torneo Clausura 2025 por 3-2 frente a Racing, River Plate podría desprenderse de diez jugadores de su plantel profesional de cara a la próxima temporada. Algunos vencen su contrato y otros estarían en la lista de transferibles para el próximo mercado de pases.
El listado está encabezado por cuatro futbolistas que integraron el plantel campeón de la Copa Libertadores 2018, quienes se marcharán al finalizar sus contratos: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez.
En cuanto a las salidas más esperadas, el centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja también concluirá su vínculo y la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación. Federico Gattoni es otro que se irá, ya que debe volver al Sevilla tras finalizar su préstamo con la institución Millonaria.
En cuanto a las ventas, River buscaría la salida de Paulo Díaz, uno de los máximos apuntados tras bajos rendimientos, Sebastián Boselli, que no tuvo continuidad en el club desde su llegada, Fabricio Bustos, que nunca pudo llegar al nivel que tuvo en Independiente, y Facundo Colidio, que quedó algo relegado con el arribo de Salas y Driussi, además de que no tuvo grandes rendimientos en el semestre.
Por otra parte, el mediocampista Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El jugador deberá volver a Sao Paulo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.
Lo que estará en el ojo público también será la cantidad de refuerzos que lleguen tras esta limpieza. River viene de un mercado en el que gastó mucho dinero por pedido de Gallardo, sin grandes rendimientos de los jugadores que arribaron. Además, los hinchas reclaman constantemente la aparición de juveniles en el primer equipo, por lo que podría ser una gran oportunidad para darles minutos.
